أدلت منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، ببيان مشترك في مدينتي الرقة وقامشلو، بخصوص جريمة قتل "جينا أميني" على يد السلطات الإيرانية في طهران، بعد تعرضها للتعذيب أثناء الاعتقال بذريعة عدم التزامها بشروط "الحجاب الصحيح".

بيان الرقة قرئ من قبل عضوة مكتب تجمع نساء زنوبيا، سوسن الخلف، بحضور العشرات من عضوات تجمع نساء زنوبيا، ومجلس المرأة السورية، والأحزاب السياسية، والمؤسسات المدنية في الرقة وريفها.

أما في مدينة قامشلو، فقرئ البيان باللغتين العربية والكردية على التوالي من قبل عضوة منسقية مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، نجلاء تمو، وعضوة لجنة العلاقات والاتفاقيات الديمقراطية لمؤتمر ستار، بنجوين علي.

أكدت منصة الفعاليات المشتركة للحركات النسائية، في مستهل بيانها، على أن الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق الشابة الكردية همسا أميني (جينا أميني) في الـ 16 أيلول/ سبتمبر الجاري، من قبل ما تسمى "شرطة الأخلاق" للنظام الإيراني والتي أدت إلى فقدانها لحياتها جراء التعذيب الوحشي الذي تعرضت له، ما هي إلا استمرار "للنهج القمعي الذي ينتهجه النظام الإيراني الاستبدادي".

وأوضحت "أن الممارسات التي تقوم بها أنظمة القمع والاستبداد في العالم والتي تحكمها حركات متطرفة كما يحدث في إيران وأفغانستان وسوريا وتركيا وغيرها بحق الشعوب ولا سيما بحق المرأة وما ارتكبه تنظيم داعش بحق النساء الإيزيديات والآشوريات، "إنما هي نتاج ذهنية إنكار الحقوق، وتعد جريمة وانتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية".

وانطلاقاً من كون قضية المرأة قضية جوهرية، وفي مختلف المجتمعات عابرة للحدود، أدانت منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، هذه الجريمة، وقال: "نتوجه بالنداء لمنظمات حقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمنظمات النسوية، بتوثيق هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها أمام محاكم دولية".

كما دعت، نساء العالم لرفع وتيرة نضالهن في وجه المد الظلامي والعقلية الاستبدادية التي تنتهج الإبادة والقتل بحق النساء.

يشار إلى أن منصة الفعاليات المشتركة للحركات النسائية هي (مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، ومجلس المرأة السورية، ومنسقية المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومؤتمر ستار، وتجمع نساء زنوبيا، والاتحاد النسائي السرياني، ومجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي، ومجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل، واتحاد المرأة الشابة، ومكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية، ومكتب المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي، ومركز أبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا، ولجنة المرأة في منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة، وشبكة قائدات السلام، ومنظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، وجمعية شاوشكا، وحركة الهلال الذهبي، ووقف المرأة الحرة).

(آ ع-س ع/ي م)

ANHA