نظمت عدّة فعاليات منددة في مئوية معاهدة لوزان، في كل من مدينة الحسكة وناحيتي الدرباسية وتل براك.

الدرباسية

استنكر أهالي ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة خلال مظاهرة اليوم، معاهدة لوزان مع مرور ذكراها المئوية، التي قسّمت كردستان إلى 4 أجزاء وحرمت الشعب الكردي من حقوقه، وطالبوا دول العالم والأمم المتحدة بالقيام بواجباتها تجاه الكرد.

وشارك في المظاهرة التي انطلقت من أمام دوار غاردينيا باتجاه ساحة الشهداء في الناحية، الأهالي وأعضاء المؤسسات والمجالس وممثلون عن الأحزاب، حاملين يافطات كتب عليها "لا لاتفاقية لوزان" و"تطبيق نهج الأمة الديمقراطية هي هزيمة لوزان"، ورافعين صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام حزب الاتحاد الديمقراطي والأحزاب الأخرى.

ولدى وصولهم، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم أدلي ببيان، قرئ باللغة العربية من قبل الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في الناحية سالم السالم وباللغة الكردية من قبل الإدارية في حركة الشبيبة الثورية اليزا حسو.

أكد البيان: "عانى الكرد والسريان الآشوريين والأرمن الأمرين من تبعات هذه المعاهدة فتعرضوا لحملات إبادة جماعية همجية وتغيير ديمغرافي لمناطقهم التاريخية، فلم تسلم منطقة كردية على امتداد جغرافية كردستان من عمليات القتل والتهجير والسلب والنهب والتجويع، إلا أن الشعب الكردي لم يتوانَ في النضال من أجل نيل حقوقه القومية وكسر حاجز لوزان، فكانت شرارة الثورات والانتفاضات الكردية تتالى، ليحمل شعبنا راية الحرية والكفاح ويقدّم مئات آلاف الشهداء في سبيل الحرية، وصولاً إلى ثورة الشعوب والمرأة في روج آفا وشمال وشرق سوريا.

شدد البيان: "على شعب المنطقة، بحركاته السياسية، بذل كل الجهود والطاقات لإفشال هذه المخططات الخبيثة، من خلال توحيد الصف الكردي والتنسيق والتعاون بين القوى الكردستانية لحماية المكتسبات التي تحققت بفضل دماء الشهداء".

وطالب البيان الدول التي وقّعت على معاهدة لوزان وكل دول العالم والأمم المتحدة بالقيام بمسؤوليتها تجاه الشعب الكردي والشعوب الأخرى.

وانتهت المظاهرة بترديد "لا لاتفاقية لوزان".

الحسكة

من جانبهم، نظّم أهالي مدينة الحسكة وقفة احتجاجية في حديقة القائد عبد الله أوجلان بحي الناصرة؛ تنديداً بهذه المعاهدة. وأكدوا خلال بيان قرئ من قبل عضو اللجنة التنظيمية لحزب الاتحاد الديمقراطي عمار الشملان، "أن معاهدة لوزان لم تأتِ بالسلام والاستقرار لشعب المنطقة، بل جاءت لإبادة الشعوب والثقافات وكانت بمثابة إعلان الحرب بما خلقته من دول قوموية".

شدد البيان "نحن شعب ومكونات شمال وشرق سوريا في الوقت التي ندين ونشجب هذه الاتفاقية على شعب المنطقة مكونات المنطقة لحماية مصالح بعض الدول الإمبريالية، نؤكد أن معاهدة لوزان لم تحقق السلام الاستقرار الإقليمي مع مرور مائة عام على توقيعها، وعلى الدول الراعية لهذه المعاهدة تصحيح مسارها، ومعالجة القضايا والأزمات التي نجمت عنها".

تل براك

في السياق، أدلى مجلس ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو ببيان، ندد فيه بالاتفاقية بحضور أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية ووجهاء المنطقة.

وقرئ البيان أمام مجلس الناحية من قبل عضوة المجلس خولة الناصر، وأكد البيان "نقف اليوم وقفة احتجاجية ضد كل المؤامرات التي تستهدف وحدة شعبنا وتحاول النيل من إرادة هذا الشعب العظيم، وفي مقدمتها معاهدة لوزان التي أدت إلى تهميش دور الكرد في المنطقة وتحويل دول الشرق الأوسط إلى دول استبدادية.

شدد البيان على استمرار المواقف الرافضة لمثل هذه المؤامرات التي تخدم مصالح الدولة العثمانية وتستبد بشعب المنطقة، لا سيما الشعب الكردي.

وفي الختام، أكد البيان أن "مشروع الإدارة الذاتية وأخوة الشعوب هو الحل الأمثل لترسيخ مفهوم الأمة الديمقراطية وإفشال المشاريع الاستعمارية التي تهدد أمن واستقرار مناطقنا".

(كروب/ف)

ANHA