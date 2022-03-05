تتواصل الفعاليات التي أطلقتها منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية لشمال وشرق سوريا في الـ 23 من شهر شباط المنصرم، والتي تستمر لغاية الـ 10 من شهر آذار الجاري، للاحتفال بـ 8 آذار، اليوم العالمي للمرأة، في شمال وشرق سوريا.

الحسكة

فقد زارت عضوات في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ومؤتمر ستار، حواجز قوى الأمن الداخلي والمقاتلات والمقاتلين على خطوط التماس مع جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في ناحية زركان والهول، التابعتين لمقاطعة الحسكة، بمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة، وباركن حلول هذه المناسبة على عضوات وأعضاء قوى الأمن الداخلي، وتقدمن بخالص الشكر والامتنان لجهودهم المبذولة في حماية أمن المنطقة من الهجمات، ووزعن الورود عليهم.

كما نظم مؤتمر ستار في قاعة رشو الواقع شرق مدينة الحسكة محاضرة عن الذهنية الذكورية السائدة ضمن المجتمع، طرح فيها سبل التخلص من هذه الذهنية لضمان حياة تشاركية.

شاركت في المحاضرة، التي بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، عضوات وأعضاء المؤسسات المدنية للإدارة الذاتية والعديد من النساء.

وأديرت المحاضرة من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة سمر العبد الله، وتحدثت فيها عن أهمية اليوم العالمي للمرأة، المصادف لـ 8 آذار، وعن دعم فكر القائد عبد الله أوجلان للمرأة وإيلائها الأهمية.

وأكدت أن الذهنية السلطوية، أبعدت المرأة عن دورها الريادي والفعّال في المجتمع، مشيرة إلى أن المرأة هي الركيزة الأساسية للمجتمع.

وتطرقت إلى نضال ومقاومة شهيدات ومناضلات ثورة روج آفا، ووقوفهن في وجه المصاعب، سواء في المعارك أو ضمن المجتمع ومحاربة كل من يحاول النيل من مكتسباتهن.

وانتهت المحاضرات بفتح باب النقاش وأسئلة الحضور التي دارت حول كيفية التخلص من ما يعانونه من هذه الذهنية.

قامشلو

في السياق، زارت عضوات مؤتمر ستار مجلس عوائل الشهداء وقوى الأمن الداخلي - المرأة، وقوات حماية المجتمع – المرأة، وفدراسيون جرحى الحرب، في قامشلو.

وبارك مؤتمر ستار حلول 8 آذار الذي يعتبر ثمرة نضال المرأة، على عضوات المؤسسات، وقدم لهن هدايا رمزية.

الزيارات اختتمت بترديد شعارات تحيي كفاح المرأة ونضالها ضد كافة أشكال القمع والاضطهاد.

منبج

أما في مدينة منبج، فقد نظم مكتب تجمّع نساء زنوبيا، اليوم، محاضرتين في خط أبو قلقل، وتل حوزان جنوب شرق مدينة منبج، تعريفاً باليوم العالمي للمرأة، وتثمين دورها الريادي في ثورة 19 تموز، وتضحياتها المشرفة خلال الثورة.

وحضرت المحاضرة عضوات تجمّع نساء زنوبيا في منبج، وعدد من النساء في خط أبو قلقل وتل حوزان، حيث بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

ومن ثم، رحبت الإدارية في خط أبو قلقل، هاجر أحمد العلي، بالحاضرات، وقالت: "إن المرأة صممت على إثبات هويتها ووجودها للنهوض بالمجتمع، وسعت إلى إلغاء الصفة الديكتاتورية للعنصر الذكوري المتسلط على المرأة".

فيما شرحت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في مدينة منبج، سهام حمو، ما يعنيه 8 آذار، بالقول: "في هذه المرحلة التاريخية، وبروح مقاومة المرأة المناهضة من أجل إحلال السلام والحرية، نستقبل 8 آذار، تخليداً للإنجازات والانتصارات التي حققتها المرأة في شمال وشرق سوريا، والتي أصبحت ثورتها مصدر إلهام لتصعيد النضال لجميع النساء حول العام".

وتطرقت إلى الاحتجاجات التي قامت بها المرأة عام ١٨٥٧ في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية ضد النظام الحاكم الهادف إلى حماية وترسيخ سلطته، وانتفاضها ضد النظام وإبداء مقاومة بطولية لا نظير لها، للمطالبة بحقوقها وإنصافها.

مشيرة إلى أن شرارة الاحتجاجات أفرزت عن إعلان اليوم العالمي للمرأة من قبل الأمم المتحدة عام 1977، حيث تعتبره النساء أهم الخطوات التي حققتها المرأة في العالم.

وأكدت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في مدينة منبج، سهام حمو، أنهن سيواصلن الحفاظ على مكتسبات الشهيدات في هذه المرحلة التاريخية والمصيرية، مناشدة كافة النساء التكاتف "وحماية ثورتنا، والتعهد بتصميم عالٍ على المحافظة على الإرث التاريخي لمقاومة المرأة، وتحويله إلى عصر الحرية، من أجل بناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية".

(كروب/ي م)

ANHA