أدلت حركة المجتمع الديمقراطي، اليوم، ببيان إلى الرأي العام، دعت فيه "مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية، والأحزاب السياسية، والقوى الوطنية، وهيئة الأعيان، ومجلس العشائر، ومنظمات المرأة والشبيبة، ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الفعاليات الثقافية والاجتماعية وجميع الكادحين والعمال للانضمام إلى احتفاليات يوم العمال العالمي والكادحين في جميع مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".

البيان قرئ من قبل الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو، في مركزها بمدينة الحسكة.

أوضح حسو: "لنجعل معاً هذا اليوم التاريخي يوم الإرادة، يوم التضامن مع الكادح الكبير القائد عبد الله أوجلان والعمل معاً من أجل حرية القائد جسدياً".

ونوّه غريب حسو: "مع قدوم الذكرى السنوية الـ 37 بعد المائة ليوم الأول من أيار، وبروح ميراث وقيم هذا اليوم العالمي، نهنئ ونبارك الكادح الكبير القائد عبد الله أوجلان الذي أحيا روح ووحدة الكفاح والنضال الحقيقي لجميع كادحي المنطقة والعالم".

وهنأ حسو جميع كادحي وعمال شمال وشرق سوريا وجميع الشعوب المقاومة والمكافحة ضد الظلم والاستغلال الرأسمالي المهيمن على إرادة الشعوب بمناسبة يوم العمال العالمي.

ونوّه "نهنئ هذه المناسبة النضالية العظيمة والمضحية من أجل تمجيد إرادة الكادحين الأحرار الذين انتصروا على أكبر سياسات الاستغلال، نتيجة الانسجام والتكاتف بوحدة الكفاح والتضامن التاريخي".

ومن المقرر أن تنظم احتفاليتان على مستوى إقليم الجزيرة، الأولى في سد مزكفت بناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو، والثانية في قرية جولبستان التابعة لناحية الدرباسية بمقاطعة الحسكة.

(م ح)

ANHA