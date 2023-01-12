تشهد شمال وشرق سوريا بشكل يومي، هجمات من قبل دولة الاحتلال التركي، وسط صمت القوى الدولية، وقد لاقت هذه الهجمات ردود فعل غاضبة وموجة من الاستياء الشعبي تجاهها وتجاه صمت القوى الدولية حيالها.

وبهذا الصدد، قال عبد الحكيم الحسين، شقيق الشهيد عبد الرحيم الحسين "يجب وضع حد نهائي للهجمات التي تتعرض لها المنطقة بشكل مستمر ويومي، وينبغي وقف هذه الأعمال اللا إنسانية بحق المدنيين الآمنين في شمال وشرق سوريا".

وأشار الحسين "على القوى الدولية إدانة جرائم الاحتلال التركي، وتشكيل محاكم لكشف الحقائق المغيّبة ودحض الحجج الكاذبة التي تتذرع بها تركيا لشن العدوان على مناطق الإدارة الذاتية".

وأكد "نحن أسر الشهداء في شمال وشرق سويا، لن نتوقف عن فضح ما ترتكبه دولة الاحتلال التركي من جرائم ومجازر بحقنا، ومن خلال ترسيخ مبدأ حرب الشعب الثورية بين صفوف المجتمع سنتصدى لجميع الممارسات الهمجية".

ونوّه الحسين في ختام حديثه "أن مكونات شمال وشرق سوريا العرب والكرد والسريان شعب واحد، والتكاتف والتلاحم يجمعنا منذ القِدم، وعلينا أن نحمي هذا التكافل الذي من خلاله سندحر جميع محاولات احتلال المنطقة وتهجير سكانها".

من جانبه، قال محمود الشامي، والد الشهيد إبراهيم الشامي "تمارس دولة الاحتلال التركي أبشع الجرائم بحق مناطقنا، وباتت مشاهد القصف اليومي على أرضنا سيناريوهاً متكرراً".

وتابع "كل هذا من أجل تحقيق مآربها وأهدافها، ومثال على ذلك محاولة تهجير السكان الأصليين وإجراء عمليات التغيير الديمغرافي وتوطين المرتزقة في الشمال السوري كما حصل في المناطق التي يسيطر عليها مرتزقتها".

وأشار الشامي "مطالبنا بوضع حد لجرائم دولة الاحتلال التركي لم تتوقف، لكن القوى الدولية لم تحرك ساكناً، لهذا توصلنا إلى نتيجة واحدة، وهي الاعتماد على ذاتنا وقواتنا في مواجهة المخططات العدائية".

وشدد الشامي في ختام حديثه على "ضرورة تعزيز الوحدة الشعبية بين مكونات المجتمع، واتخاذ مبداً حرب الشعب الثورية كسلاح لمكافحة هجمات دولة الاحتلال التركي الوحشية".

بدوره، أدان محمد الشيخ، والد الشهيد إبراهيم الشيخ، هجمات الاحتلال التركي والقصف الذي تتعرض له شمال وشرق سوريا، وقال "دولة الاحتلال التركي تستمر بعدوانها على المناطق الآمنة، ولم تلتزم بأي قرار دولي يقضي بوقف إطلاق النار في المنطقة، ومسؤولية وقف هذا العدوان من المفترض أن تقع على عاتق الدول التي ادّعت ضمان السلام في المنطقة ".

وفي ختام حديثه، أكد محمد الشيخ قائلاً "لن نعتمد على أي قوة خارجية، وسندافع عن أرضنا بشكل ذاتي، وسيتحقق النصر من خلال ترسيخ مبدأ حرب الشعب الثورية بين صفوف الشعب".

(خ)

ANHA