وذكرت وكالة الفرات للأنباء، أن الشرطة التركية داهمت، صباح اليوم، العديد من المنازل في حيي جودي ونور في ناحية جزير في شرناخ، وكسرت الأبواب وخلقت فوضى عارمة داخلها وبعثرت محتوياتها، وذلك في إطار حملات الإبادة السياسية.

وألقت القبض على فاروق إيفرندي في حي نور، وشخص يدعى ديار، لم تُعرف كنيته، في حي جودي.

وحسب الوكالة فإنه لم ترد معلومات عن سبب الاعتقال، وقالت والدة فاروق إيفرندي، مريم إيفرندي: "لم يبقَ شيء ولم يفعلوه بنا. فتشوا منزلنا وبعثروا محتوياته، وطرحوا أبنائي أرضاً وقاموا بضربهم وركلهم، ما أدى إلى إصابات بليغة في جسد ولدي، وأخذونا إلى غرفة وبدؤوا بالصراخ في وجهنا وإهانتنا".

(ل م)