أدلت لجنة شلير للأطفال في الساحة الاجتماعية التابعة لمؤتمر ستار واتحاد المرأة الشابة في الرقة، اليوم، ببيانين منفصلين إلى الرأي العام، حول الجريمة المروعة التي ارتُكبت بحق الطفلة ياسمين ذات الـ 5 أعوام في الـ 27 كانون الثاني الجاري، بمدينة منبج شمال وشرق سوريا.

وشارك في بيان لجنة شلير للأطفال، الذي قرئ باللغتين الكردية من قبل رئيسة لجنة شلير للأطفال، جوليا خلو، والعربية من قبل عضوة اللجنة رشا درويش، العشرات من عضوات لجان الساحة الاجتماعية التابعة لمؤتمر ستار.

المشاركات اللواتي رفعن يافطات كتب عليها "العدالة ومحاربة التحرش ضد الطفولة"، "أعطوا الطفل الأمان وليس التحرش والاغتصاب"، شجبن "الاعتداءات والجرائم المتكررة بحق الأطفال والإنسانية بشكل وحشي ومنافٍ للقيم الأخلاقية"، وأكدن في البيان أن" قضية اغتصاب وقتل الطفلة ياسمين هي قضية رأي عام".

وأوضح البيان أن الجريمة التي ارتكبت بحق الطفلة ياسمين ليست الجريمة الأولى التي تشهدها المنطقة، وأشار إلى أنه في الظروف التي تشهدها المنطقة منذ عشر سنوات وأكثر، من الحروب والدمار والتشريد والحروب النفسية والحرب الخاصة بجميع أشكالها، كان يجب العمل على تطوير الذات والتحرر من الذهنية العبودية.

وأكد "ما ذنب هؤلاء الأطفال لكي يكونوا ضحايا لهذه الذهنية القذرة، وضحايا الغريزة الحيوانية التي لا يستطيعون التحرر منها، وبدلاً من أن يقوموا بحماية هذا الجيل يقومون بتدميره، فمثل هكذا جرائم تعتبر الأبشع على وجه الأرض".

وبلهجة شديدة، طالبت لجنة شير للأطفال بجعل قضية الطفلة ياسمين قضية رأي عام، وأن يكون عقاب المغتصب والقاتل قاسياً.

كما ناشدت الجهات الأمنية والمسؤولة التحقيق والكشف عن ملابسات الجريمة، وطالبت العدالة الاجتماعية بفرض العقوبات الصارمة بحق المجرم المجرد من الإنسانية والضمير، "لكي يتمكن أطفالنا العيش بأمان داخل مدنهم".

"جريمة قتل الطفولة"

وفي السياق، أدلى اتحاد المرأة الشابة في الرقة ببيان من أمام مركز حركة الشبيبة الثورية السورية في الرقة، بحضور عضوات من تجمّع نساء زنوبيا.

البيان الذي قرئ من قبل عضوة اتحاد المرأة الشابة، إسلام خلف، أدان "العمل الإجرامي الذي تعرضت له الطفلة ياسمين من اغتصاب وقتل بوحشية ودم بارد".

واعتبر جريمة اغتصاب وقتل الطفلة ذات الـ 5 أعوام، عملاً إجرامياً لا يتحمله العقل ولا يقبله أي دين من الأديان ولا أخلاق ولا مبادئ المجتمع، مؤكداً أن قتل طفلة بريئة بهذه الوحشية يعتبر وصمة عار على جبين الإنسانية. وعدّ الجريمة مخالفة لجميع الأسس والمبادئ والأعراف المجتمعية.

بيان اتحاد المرأة الشابة، أكد أن جريمة قتل الطفلة "ياسمين" تعدّ "جريمة بحق الطفولة"، وطالب الجهات المعنية بإنزال أشد العقوبات بحق مرتكبي الجريمة.

(كروب/ي م)

ANHA