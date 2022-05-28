استهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، مساء أمس الجمعة، مركز ناحية زركان، وقراها بأكثر من 320 قذيفة هاون ومدفعية ثقيلة، حسب ما أكده بيان صادر عن قوات سوريا الديمقراطية، مخلفاً أضراراً مادية كبيرة في منازل المواطنين، والمرافق العامة "الصحية والاتصالات والتعليم والطاقة".

ووثقت كاميرا وكالتنا هذه الأضرار، وجرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يوم أمس، عبر قصفه لريف ومركز ناحية زركان، حيث توضح الصور حجم الدمار الذي خلفه القصف.

تظهر المشاهد استهداف القصف للبريد وبرج الاتصالات، مما أدى إلى خروجه عن الخدمة وانقطاع شبكة الاتصالات والانترنت عن الناحية بشكل كامل، بالإضافة إلى استهداف المستوصف الطبي الوحيد في الناحية، ومدرسة الأحياء الجنوبية.

كما تُظهر المشاهد أن القصف الذي استهدف الناحية ألحق أضراراً كبيرة بشبكة الكهرباء، أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أغلب أحياء الناحية.

وأيضاً استهدف القصف منازل المواطنين في مركز الناحية، مخلفاً أضراراً مادية كبيرة في العديد من المنازل.

ويعتبر استهداف المرافق العامة والبنية التحتية والمراكز الخدمية والمواطنين، أثناء النزاعات، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب المواثيق الدولية.

وتتعرض ناحيتا "زركان وتل تمر" منذ احتلال منطقة سري كانيه من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقته في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019 لقصف شبه يومي.

(أم)

ANHA