في مسعى من الدولة التركية للإبقاء على تسلطها على الشعب الكردي، تدّعي أنّ حزب العمال الكردستاني هو حزبٌ إرهابيٌ ويقوم بمهاجمتها. حول هذا الموضوع تحدث أهالي إقليم عفرين لوكالتنا.

ساند نضال إبراهيم حملة إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من 'قائمة الإرهاب' وقال "يجب أن تقوم جميع الدول بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب؛ لأنه يعمل فقط من أجل حرية الشعوب".

وتابع نضال "إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من 'قائمة الإرهاب' سيحمل معه الاستقرار للشرق الأوسط؛ لأن الدولة التركية تهاجم الشعب الكردي بذريعة أنّ حزب العمال الكردستاني هو حزبٌ إرهابيٌ. لذا يجب إزالة هذا الاسم عن الحزب".

كما قالت حسنى حسن "لا أحد يأتي للدفاع عن الكرد. حزب العمال الكردستاني هو من يتولى مهمة الدفاع عن شعبه، وهذا حقٌ طبيعيٌ لكل الشعوب. تشنّ الدولة التركية هجماتها علينا بكل السبل، بما فيها الأسلحة الكيماوية والثقيلة. فلماذا تهاجمنا؟ لكنها لن تستطيع إثبات وتأكيد صفة الإرهاب على الكرد أبداً".

وقال المواطن رشيد محمد "هل يعتبر كل شعب ينتفض للمطالبة بحقوقه إرهابياً؟ من حق كل شخصٍ أن يعيش بحقوقه ولغته".

واختتم رشيد محمد حديثه قائلاً "يجب أن تقوم الدول التي تقول إنها تعمل من أجل حقوق الإنسان بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من 'قائمة الإرهاب'. إن لم تتحرك وتتخذ أي إجراء فسوف نتصدى لهذا الأمر بأنفسنا ونؤمّن حقوقنا بأيدينا".

ANHA