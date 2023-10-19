نظمت اليوم، حركة الشبيبة الثورية في منبج وريفها مظاهرة حاشدة بمشاركة المئات من أهالي الريفي الجنوبي والغربي لمنبج، تنديداً بالمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان والعزلة المشددة المفروضة عليه، كما دعت كافة الشعوب الحرة لتصعيد النضال والوقوف صفاً واحداً لتحقيق حرية الشعوب التي تتحقق بحرية القائد الجسدية.

وشارك في المظاهرة أعضاء وعضوات مجلس خط المحترق ومجلس خط الفارات وأعضاء الكومينات التابعة للمجلسين، والمئات من أهالي الريفي الجنوبي والغربي للمدينة، وأعضاء حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة.

وانطلقت المظاهرة من وسط قرية العوسجلي في الريف الغربي وصولاً إلى المستوصف عند مدخل القرية الشمالي، حمل المتظاهرون فيها صور القائد عبد الله أوجلان، ولافتات كتب عليها "بوحدة وتكاتف الشعوب سوف تفشل المؤامرة الدولية وتحقق الحرية الجسدية للقائد"، و"بطليعة الشبيبة العاشقة للحرية نصل لحرية القائد جسدياً وننصر معركة الحرية"، مرددين الهتافات التي تحيي مقاومة إمرالي وتؤكد على تصعيد الأهالي لنضالهم في سبيل حرية القائد الجسدية.

وعند وصول المتظاهرين إلى أمام المستوصف القرية وقف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم ألقى عضو حركة الشبيبة الثورية السورية عبدو الجميلي كلمةً قال فيه: "ندين ونستنكر بأشد العبارات المؤامرة الدولية التي حاكتها الدول الرأسمالية وفي مقدمتها تركيا وأمريكا منذ 25 عام ضد القائد الإنساني القائد عبد الله أوجلان، تلك المؤامرة الدنيئة التي بدأت في 9 تشرين الأول عام 1998مستهدفة كافة الشعوب بشخص القائد عبد الله اوجلان، لأنه يمثل إرادة الشعوب المضطهدة في الشرق الأوسط وتلك الدول الرأسمالية أرادت إخفاء هذا الفكر عبر مؤامرتها".

وأوضح الجميلي: "استمراراً للمؤامرة على القائد تم فرض عزلة مشددة بحقه كونه لديه كافة الحلول لمشاكل في الشرق الأوسط، ونحن اليوم وبفضل الإرادة الحرة التي اهدانا إياها القائد عبد الله اوجلان استطعنا الانتصار مجدداً على الإرهاب التركي في كافة مناطق الدفاع المشروع ومناطق شمال وشرق سوريا".

وطالب الجميلي كافة الشعوب الحرة بالوقوف صفاً واحداً ضد هذه المؤامرة الدولية ضد القائد عبد الله اوجلان، وقال: "كون حرية الفكر ليست جريمة وإرادة تحرير الشعوب المضطهدة ليست جريمة، وأن كل ما تقوم به الدولة الفاشية هو ضد كافة شعب المنطقة المتطلعين للحرية".

وقال الجميلي: "نعاهد القائد عبد الله أوجلان بأننا سنرفع من وتيرة نضالنا الثوري حتى تحرير كافة الشعوب المضطهدة وكسر جدران إمرالي، اننا سنمضي على خطا شهداء الحرية حتى النصر، ومن مدينة منبج نحيي مقاومة القائد للقائد عبد الله أوجلان، سنحقق الحرية الجسدية له".

بدوره، شدد عضو مجلس خط المحترق حسن المحمد على ضرورة: "يجب على شعب المنطقة وخاصة الذين تعرفوا على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، تصعيد النضال".

وأكد حسن المحمد أنه: "علينا جميعاً أن نستمر في تكثيف نشاطاتنا ونشارك بفعالية في الحملات المطالبة بكسر جدران العزلة، وتحقيق الحرية الجسدية للقائد، ونستمر في المقاومة حتى يتحقق لشعبنا الحرية والديمقراطية".

واختتمت المظاهرة بالهتافات التي تحيي مقاومة القائد عبد الله اوجلان، وتؤكد على تكاتف شعب شمال وشرق سوريا بتحطيم جدران إمرالي.

(م ش/د)

ANHA