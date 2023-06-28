صعّدت دولة الاحتلال التركي في الآونة الأخيرة، هجماتها على شمال وشرق سوريا وخاصة بالمسيّرات، آخرها الهجوم الذي استهدف سيارة مجلس مقاطعة قامشلو، على الطريق الواصل بين تربه سبيه وقامشلو، ما أدى إلى استشهاد الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو، يسرى درويش، ونائبة الرئاسة المشتركة للمجلس ليمان شويش وعضو المجلس فرات توما، وإصابة الرئيس المشترك للمجلس كابي شمعون.

'سنحقق آمال شهيداتنا وشهدائنا'

أشارت عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة، ريمة محمود، إلى عدم توقف الاحتلال التركي عن استهداف النساء، قائلةً: "منذ انطلاق ثورة 19 تموز في روج آفا وشمال وشرق سوريا والمعروفة بثورة المرأة، لم يوقف الاحتلال التركي هجماته واستهدافه للنساء الطليعيات اللواتي لعبن دوراً مهماً في تحقيق أهداف الثورة".

وبحثت ريمة محمود في الأهداف الكامنة وراء هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة، بإشارتها إلى أنها مساعٍ لاستهداف مشروع الأمة الديمقراطية وشروع لكسر إرادة شعب المنطقة، لكنها أكدت أن المحتل التركي لن يحصل على ما يتمناه، في قولها: "سنحمي أهداف ثورتنا، ونحقق آمال شهيداتنا وشهدائنا".

أما عضوة مجلس عوائل الشهداء بمدينة الحسكة، صباح موسى، فقد أدانت الهجمات على شمال وشرق سويا، وقالت عن الاستهداف التركي للنساء بشكل خاص "لأن ثورتنا هي ثورة المرأة، فإنه باستهدافاته هذه يريد كسر إرادتنا والقضاء على ثورتنا".

من جانبها، أكدت عضوة مكتب المرأة بمجلس عوائل الشهداء، بهاء بنيامين، من المكون السرياني، أنه ليس باستطاعة أحد إضعاف إرادة المرأة، وأعربت عن فخرها "بشهادة رفاقنا في سبيل حماية أرضهم المقدسة من الاحتلال".

وقالت: "سنكون يداً واحدة، ونحيي مقاومة واحدة وفكر واحد في وجه الاحتلال الفاشي".

'هذه الهجمات لن توقف ثورة المرأة'

من جهتها، قالت الرئيسة المشتركة للمجلس المدني في دير الزور، فاطمة مروان، "بعد الفشل السياسي والعسكري انتهجت دولة الاحتلال التركي سياسة الاغتيالات بحق النساء في شمال وشرق سوريا"، وشددت "ندين ونستنكر هذه الاعتداءات واستهداف الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو يسرى درويش ونائبة الرئاسة المشتركة، ليمان شويش وعضو المجلس فرات توما".

مؤكدة أن النساء في دير الزور ماضيات على مبادئ الديمقراطية والنضال لتحرير المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، "وهذه الهجمات لن توقف ثورة المرأة"، مطالبة التحالف الدولي بإبداء موقف حازم وجاد وفرض حظر جوي لحماية مناطقنا.

بدورها، قالت الرئيسة المشتركة لمكتب المنظمات في مجلس دير الزور المدني إيمان المحيميد: "هدف دولة الاحتلال التركي من استهداف النساء المدنيات والسياسات، كسر إرادة المرأة وإفشال ثورتها وضرب مشروع الإدارة الذاتية وفرض الحرب الخاصة وثقافة الحصار على شمال وشرق سوريا".

وشددت "نحن النساء سنقاوم بإرادتنا القوية وندين الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي بحقنا".

وطالبت في ختام حديثها القوى الدولية ومنظمات حقوق الإنسان التي تدعي الدفاع عن السلام باتخاذ موقف حيال هذه الجرائم والاعتداءات المتكررة بحق النساء.

(كروب/ي م)

ANHA