أدلت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة ببيان أعلنت فيه عن برنامج نوروز عام 2023 في مدن ونواحي إقليم الجزيرة، ألقي من أمام دوار الشهيد يوسف كلو غرب مدينة قامشلو.

وبحضور الرئاسات المشتركة للمجلسين التشريعي والتنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في الإقليم وهيئاتها وممثلين عن مؤتمر ستار، الذين ارتدوا ملابسهم الفلكورية، قرئ البيان باللغتين الكردية من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار رمزية محمد، وبالعربية من قبل الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، طلعت يونس.

وأوضح البيان أن احتفالات نوروز ستقام في 7 مناطق بإقليم الجزيرة وهي "ديرك في ساحة نوروز بالسد بوزي، وكركي لكي، وتربه سبيه في ساحة الشهيد مظلوم دوغان بمزكفت، وقامشلو في ساحة نوروز بهيمو، وعامودا ساحة نوروز جاغر بازار، والدرباسية في ساحة نوروز جولبستان، والحسكة بساحة نوروز".

وبحسب البيان فإن الاحتفالات ستقام تحت شعار "بروح مقاومة نوروز نحرر القائد أوجلان وندحر الاحتلال".

وستبدأ الاحتفالات في المناطق المذكورة، في الساعة الـ 10 صباحاً، وستتضمن إلقاء كلمات وفعاليات فنية متنوعة.

ونوه البيان "يحتفل أبناء شعبنا الكردي وكافة شعوب ميزوبوتاميا بأعياد النوروز بكل ما تحمله من معاني التجدد والحرية، وتمثل إرادة ومقاومة الشعوب ضد الظلم والاستبداد والعبودية وتوقد شعلة النوروز مبشرة بقدوم عهد جديد يتحقق فيها إرادة الشعوب".

واستذكر البيان "شهداء ثورتنا ونقف إجلالاً أمام عظمتهم الذين سطروا بشجاعتهم أروع ملاحم البطولة والتضحية في سبيل الحرية والسلام" وبارك قدوم نوروز على عموم أبناء شعب شمال وشرق سوريا وعوائل الشهداء والقوات العسكرية والأمنية.

وفي ختام البيان أوقدت شعلة نوروز 2023 من قبل؛ أمهات وآباء الشهداء والمشاركين في البيان.

(س ب/آ)

ANHA