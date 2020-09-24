يقترب مهرجان ليلون الدولي للأفلام من الانتهاء من عرض الأفلام المشاركة في المسابقة، حيث دخل المهرجان في يومه الرابع بعرض الأفلام التي تحتوي معاني كثيرة في الواقع المعيشي والحياة البشرية.

ففي مخيم برخدان بمقاطعة الشهباء تمّ عرض 5 أفلام تحمل معاني ورسائل كثيرة للمشاهدين، والأفلام التي عرضت هي:

فيلم حبل الغسيل للمخرج محمود جقماقي

أنتج الفيلم في شمال وشرق سوريا، ومدّته 5:00 دقيقة، الفيلم يتحدّث عن تردّي الأوضاع في البلاد بسبب التدخّل العسكري سواءً من الداخل أو الخارج.

فيلم تحت الظلّ under the shadow للمخرجة سمية بركات

أعدّ الفيلم في الأردن، ومدّته 03:42 دقيقة، وتحدّث الفيلم عن نبتة صغيرة تعيش تحت ظل شجرةٍ كبيرة، تقوم الشجرة بحماية النبتة من الظروف المناخية السيّئة، الفيلم يظهر أهمية الأشجار وإن شاخت.

فيلم الرجل البرتقالي orange man derams للمخرجة شيرين جيهاني

أنتج الفيلم في العراق، ومدّته 5:40 دقيقة، الفيلم مقتبس من أحداث حقيقية، تدور أحداث الفيلم عن بعض الصحفيين الذين وقعوا كرهائن في يد تنظيم داعش، قبل أن يذبحوا أمام الشاشات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

فيلم السيرة الذاتية cv للمخرج عبد الفتّاح السراري

مدّة الفيلم 5:40 دقيقة، وأنتج في المغرب، ويتحدّث الفيلم عن قصة طالب مغربي يتخرّج من الجامعة يبحث عن فرصة عمل في الدوائر الرسمية والخاصة، لكنّه يفشل في إيجاد عمل لعذر بسيط، بعد أن يصاب باليأس في إيجادِ عمل، يلجأ إلى الجماعات الدينية المتطرّفة، يعود لرشده قبل أن يقدم على عملية انتحارية.

فيلم موسم السمك الأبيض white fish season للمخرج غريان نجفي

مدّة الفيلم كانت 01:36:00 وأنتج في إيران، الفيلم روى قصّة عائلة إقطاعية تحبّ الاهتمام بالبيئة، ولكن العائلة منقسمة فيما بينها، قسم يريد أن يحافظ على الأراضي والأشجار، والقسم الآخر يرغب في هدمها وقطع الأشجار لبناء مباني ومنشآت صناعية سعياً وراء الربح السريع، (الرأسمال).

وفي مخيّم سردم عرضت 7 أفلام، وهي:

فيلم سارية النّرجس NARRGESE MAST للمخرج جلال الدين دروبي

وأنتج الفيلم في إيران ومدّته 01:38:00 الفيلم يتحدّث عن مجموعة من الفنّانين الموسيقيّين والشعراء الذين يسعون من خلال كلماتهم وألحانهم إلى بثّ روح المقاومة والرغبة في حرية التعبير عن مشاعرهم والتي تُقابلُ بالرفض والاعتقالِ من قبل السلطة.

فيلم جوان ويند Juan viento ومنشأه في الأرجنتين مدّته 4:22 دقيقة.

فيلم الطائر الفيل Elepant bird للمخرج مسعود السهيلي

أنتج الفيلم في أفغانستان، ومدته 15:00 دقيقة، دارت أحداث الفيلم عن حافلة صغيرة في رحلة جبليّة إلى كابول، كل شخص على متن الحافلة لديه سبب للقيام بهذه الرحلة، رجلٌ عجوز يسافر ليحقّق أمنيته الأخيرة وهي إهداء حفيده ديكاً رومياً قبل أن يموت، في الطريق الجبلي يعترضهم حاجزٌ لإحدى الجماعات المسلحة، للحفاظ على أموالهم والأشياء الثمينة يتظاهر العجوزُ بالموت. أثناء التفتيش تقع عين أحد العناصر على الديك فيأخذه ليكشف العجوز عن نفسه فيعاقب بالموت.

فيلم السخرية Irony للمخرج راضيا جيجا ثيفا

الفيلم مدّته 7:53 دقيقة أنتج في أستراليا، والفيلم يظهر مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي التي يستخدمها سبعة مليارات من البشر، حيث يتحوّلون إلى روبوتات ومدمنين عليها.

فيلم احذر الذئب beware the wolf للمخرج جولي ريمبوفيل

فيلم الرسوم المتحرّكة مدته 1:00 دقيقة، وأنتج في فرنسا، ويدور محور الفيلم حول موت الأخلاق من خلال تشبيه بقصة ليلى والذئب، ولكن الاختلاف فيه أنّ ليلى رغم حذرها من الذئب وهي في طريقها إلى منزل جدتها، عندما تصل إلى منزل الجدة ترى العديد من الذئاب في المنزل وتتآلفُ معهم.

فيلم الكهربائيّ electric للمخرج فرانسوا لوجين

الفيلم أعدّ في فرنسا ومدته 3:33 دقيقة، ودارت أحداث الفيلم عن رجل بُترت ساقاه، يحلمُ بالمشي والركضِ مثل باقي الناس، إصراره يدفعه إلى تركيب ساقين كهربائيتين والمشي بهما.

فيلم أنغام الطبول للمخرج رشو كاسان

الفيلم أنتج في مدينة حلب، ومدّته 50 دقيقة، والفيلم يتحدّث عن مقاومة حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، وعن الهجمات التي تعرّض لها الحيّان من قبل المجموعات المرتزقة من كافة المحاور، ورغم ذلك لم يستسلما، وعن مقاومة الأهالي لسنوات ضمن الحيّ المحاصر ووسط القصف العشوائي اليومي، وكيفية الانتصار بالصمود وقوة الإرادة.

(كروب/إ)