تتعرّض ناحية عين عيسى منذ أكثر من شهر لهجمات عنيفة وعمليات قصف يومية على الرغم من وجود اتّفاقيات لوقف إطلاق النار ترعاها روسيا وأمريكا.

وتنتشر نقاط روسية في ناحية عين عيسى لمراقبة وقف إطلاق النار، لكن القذائف التركية تقع بشكل شبه يومي يسار النقاط الروسية ويمينها دون أن تحرّك روسيا ساكناً أو تتخذ موقفاً اتّجاهها.

ويرى مراقبون لتطوّرات الأوضاع في المنطقة، أنّ الصّمت الروسي أظهر حقيقة نواياها الباحثة عن مكاسب جديدة للحكومة السورية الشّبه منهارة.

حول هذا الموضوع تقول زوزان بكي الادارية في مكتبة مركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني: "نحن كمثقفين ندين ما تتعرّض له ناحية عين عيسى من هجمات من دولة الاحتلال التركي ومرتزقته، ونتساءل أين ذهب دور الضّامن الروسي، الذي دخل إلى مناطقنا لإيقاف الهجمات عليها".

وتضيف "علينا من الآن فصاعداً ألّا نثق بأحد، وخاصّة روسيا التي حوّلت كلّ الأراضي إلى المزاد العلني، لتمرير مصالحها في المنطقة".

أمّا الفنان خليل رمضان فقال: "لا نثق بأي قوّة خارجية موجودة على أرضنا، لا التّحالف الدولي الذي باع كري سبي/ تل أبيض ، وسري كانيه/ رأس العين، ولا بالضّامن الروسي الذي جاء بهدف إحلال السلام".

وتابع المغنّي الشعبي خليل رمضان حديثه قائلا: "الروس طعنوا الكُرد من الظهر بخنجر الغدر، وتوضّحت نواياهم الآن بعد الهجمات الأخيرة على ناحية عين عيسى، ومطالبتهم بتسليم الناحية للقوات الحكومية السورية، لكن كلّنا ثقة بقواتنا المدافعة عن أرضنا ونعلم جيداً بأنّنا سننتصر".

وبدوره أدان العضو في اتّحاد مثقّفي كوباني ومغنّي الأغاني الفلكلورية الكردية القديمة حنيفي عصمت، الهجمات التي تتعرّض لها ناحية عين عيسى، وقال: إنّ "دخول الروس إلى مناطقنا زاد من ثقل الحمل على كاهل شعوب المنطقة، وحان الوقت ليتّحد الكُرد، ويدركوا ما يُخطّط لهم من مؤامرة".

(ج)

ANHA