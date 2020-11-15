المحاضرة نُظّمت في إطار فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف الـ 25 من تشرين الثاني، بحضور أعضاء وعضوات مؤسسات المجتمع المدني ومكتب وقفة المرأة الحرة.

في بداية الندوة، تحدثت عضوة مكتب تنظيم المرأة في مجلس المرأة السورية شمس سينو عن قصة الأخوات الثلاث ميريبال اللواتي تعرضن لعملية اغتيال عام 1960 م، ومن ثم شرحت أشكال العنف الممارس على النساء في المنطقة وآثاره السلبية ونتائجه.

وقالت: "العادات والتقاليد البالية التي يتمسك بها مجتمعنا قد أدّت إلى زيادة اضطهاد المرأة وامتناعها عن التعليم ناهيك عن ضغوطات من قبل الأهل أو الزوج".

وتطرقت شمس إلى ما تتعرض له النساء في المناطق المحتلة قائلة "منذ احتلال مناطقنا تعرّضت آلاف النساء للاعتداء والتعذيب، وكل هذه الممارسات من قبل الدولة التركية، وهي تعتبر جرائم إبادة بحق النساء"

وركّزت شمس سينو خلال المحاضرة على الحديث عن النساء الرائدات في الشمال السوري اللواتي استُهدفن من قبل المحتل التركي وقالت: ثورتنا التي انطلقت بريادة المرأة وقيادتها أحدثت تغيّرات عدة في مختلف النواحي ونهضت بها، وهذا ما جعلها تُستهدف من قبل المحتل الذي يسعى لضرب التطلعات والميراث النضالي للمرأة، وهو بممارسته يكمل ما كان يمارسه داعش بحق النساء.

من جانبها تحدثت عضوة مجلس المرأة السورية سعاد الكردي وقالت إن أهم أسباب العنف هو الوضع الاقتصادي الذي تمر به المنطقة والتهجير القسري، وأيضًا ضغط الوالدين على الفتيات ومنعهن من ممارسة حقهن في التعليم والعمل.

ومن ثم تم تبادل الآراء والاستفسارات بين الحضور في المعالجة والحلول وتركّزت على وضع قوانين صارمة ودولية لحماية المرأة من العنف الممارس بحقها، وخاصة من قبل الاحتلال التركي.

وفي نهاية المحاضرة عُرض سنفزيون تناول التهجير القسري من قبل الاحتلال التركي واستهداف النساء السياسيات.

(ر ع/س و)

ANHA