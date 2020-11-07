وتستقبل روضة "عالم الطفولة" الأطفال من أبناء الموظفين في مؤسسات الإدارة الذاتية وأهالي الناحية، وتقسم إلى قسمين من عمر الشهرين لثلاثة أعوام، ومن ٣ أعوام لـ٥ سنوات.

المشرفة على الروضة، نجلاء الشلاش، تقول "نقوم باستقبال الأطفال في الروضة من عمر الشهرين ولغاية الخمس سنوات، وتعمل معلمات الروضة على تحفيظ الأطفال حرف في كل أسبوع، بالإضافة إلى الأعداد الرياضية".

ويشمل دوام الروضة للمعلمات من الساعة ٨ صباحاً ولغاية الساعة ١٢ ظهراً، والمربيات من الساعة الـ ٧ صباحاً ولغاية 15:00 ظهراً، وتتضمن أوقات فراغ للترفيه عن الأطفال.

هيئة المرأة جهّزت الروضة بمقاعد نموذجية للتعليم، وألواح وكافة ما تحتاجه العملية التعليمية والتربوية للطفل، لضمان تعليم مبكر للطفل.

ونوّهت نجلاء الشلاش، أن روضة "عالم الطفولة" هي الأولى من نوعها في ناحية الشدادي، ويرتادها العشرات من أبناء الموظفات وأهالي الناحية.

يذكر أن الروضة افتتحت نهاية عام ٢٠١٧ من قبل هيئة المرأة في الحسكة بعد طلب من لجنة المرأة في مجلس ناحية الشدادي.

(هـ ن)

ANHA