قصف جيش دولة الاحتلال التركي 519 مرة مناطق الدفاع مديا بباشور (جنوب كردستان)، بالمدافع والدبابات وأنواع أخرى من الأسلحة الثقيلة والمحرمة دولياً، في الـ 17 والـ 18 والـ19 والـ 20 من شهر تموز الجاري، ضمن هجماتها المستمرة، بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفق ما أشارت إليه إحصائيات قوات الدفاع الشعبي.

وتلقى الهجمات المستمرة على مناطق الدفاع مديا، ومشاركة PDK فيها، سخطاً شعبياً، يتمثل في تنظيم فعاليات ونشاطات يومية منددة بهذه الهجمات في كردستان والعالم من قبل الكردستانيين، حسب استطلاعات الرأي التي تنجزها الوسائل الإعلامية.

"الهجمات على مناطق الدفاع مديا بالتزامن مع مئوية لوزان ليس صدفة"

في استطلاع رأي لوكالتنا، من شمال وشرق سوريا، لا تعتبر المواطنة أمينة مصطفى، من أهالي مدينة كوباني، ما تشهده مناطق الدفاع مديا، من هجمات مستمرة، واشتدادها بالتزامن مع انتهاء مئوية لوزان، محض صدفة، بل على أنه تتمة لإبادة الكرد ولما فشلوا في تنفيذه منذ مئة عام، مستشهدة بالصمت الدولي حيال تلك الهجمات.

وعدت معركة قوات الدفاع الشعبي ضد جيش الاحتلال التركي، معركة مصيرية وحرب الوجود بالنسبة للشعب الكردستاني، معتبرة مقاومة قوات الدفاع الشعبي ضد المؤامرة الدولية المنفذة عبر الدولة التركية، تمثل حماية الشعب الكردستاني، داعية الشعب الكردستاني إلى الالتفاف حول قوات الدفاع الشعبي ودعمهم لينتصروا.

واتفق المواطن خليل أحمد، مع أمينة مصطفى في أن الهجمات المستمرة تتمة للوزان، عبر استهداف قوات الدفاع الشعبي، مستبعداً تمكن جيش الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني النيل من إرادة الشعب الكردي، عبر تلك الهجمات، نظراً للالتفاف الكبير للشعب حول الكريلا.

ونوه خليل أحمد، إلى أهمية الصحوة والحذر وتصعيد النضال في المرحلة الراهنة، مشيراً أن الشعب الكردستاني أمام فرصة تاريخية، قائلاً: "أمامنا اليوم فرصة تاريخية، فالهزائم التي تتلقاها دولة الاحتلال التركي على يد قوات الكريلا خلفها نصر عظيم ينتظرهم، وليتحقق هذا النصر علينا تصعيد النضال والوقوف خلف قوات الكريلا والحذر مما يخططه المعتدون".

"الحزب الديمقراطي الكردستاني خنجر في خاصرة الكرد"

أما الشاب محمد محمد فقال: "مرة أخرى يضع الحزب الديمقراطي الكردستاني يدهم في يد دولة الاحتلال التركي لمحاربة من يدافعون عن الكرد والشعوب المضطهدة، وهذه ليس المرة الأولى التي يقود فيها هذا الحزب خط الخيانة المرسوم من قبل دولة الاحتلال التركي، بل منذ نشأته وهو خنجر في خاصرة الكرد".

وأضاف: "ما يقوم به الحزب الديمقراطي الكردستاني جريمة جديدة تضاف لسجله الأسود. ينفذ مخططات دولة الاحتلال التركي دون مبالاة لتداعياتها المستقبلية. ومن خلال مشاركته لدولة الاحتلال التركي في هجماته على جبال كردستان يظهر لنا بوضوح أن هذا الحزب يهمه مصالحه فقط حتى ولو كانت على حساب الكرد. لهذا على الكرد في باشور كردستان الانتفاض بوجهه".

"علينا تصعيد النضال والوقوف إلى جانب قوات الكريلا"

وتعاهد المواطنة حميدة درويش، التي ترى في قوات الدفاع الشعبي أمل الشعوب المضطهدة في مقدمتهم الكرد، بمواصلة النضال والمقاومة وتؤكد أنهما السبيل الوحيد للشعب الكردستاني لردع الدولة التركية، والمحافظة على المكتسبات المتحققة وتحقيق النصر.

(ن ك/د)

ANHA