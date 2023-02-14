وحضر الفعالية وفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومجلس الرقة المدني والأحزاب السياسية وتجمع نساء زنوبيا وعوائل الشهداء ولجنة الثقافة والفن في الرقة والطبقة.

وقبل عرض الفيديو كليب وقف الجميع دقيقة صمت ثم ألقيت كلمة باسم مجلس الأعيان في شمال وشرق سوريا، ألقاها الشيخ رمضان الرحال الذي ترحم على الشهداء وقال: من مدينة الرقة مدينة السلام نحيي القائد عبدالله أوجلان هذه المدينة التي كانت بالأمس ملفحة بالسواد بكبت الحريات وتعذيب النساء.

وأضاف الشيخ رمضان الرحال: ولكن بأفكار وفلسفة القائد عبدالله أوجلان أُزيل السواد عن هذه المدينة حيث انتشر فكره في كافة مناطق شمال وشرق سوريا ومن خلال فكره أنجبت قوات عاهدوا الله والوطن بأن يكونوا الحصن المنيع للدفاع ألا وهم قوات سوريا الديمقراطية.

وطالب الشيخ رمضان الرحال لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية بتوضيح وضع القائد مطالباً الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية بالضغط على تركيا لإطلاق سراح القائد بعد أن انتهت مدة حكمه.

وبعدها تم عرض فيديو كليب باللغة الكردية تلاه عرض فيديو كليب أغنية هكذا قال أوجلان من إنتاج استديو الشهيد ولات وإخراج المخرج شيرو هندي وكلمات الشاعر أحمد العلي وأداء فرقة مزوبوتوميا للثقافة والفن.

(م خ/سـ)

ANHA