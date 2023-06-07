نظمت لجنة المرأة بمجلس الشعب في هجين ندوة حوارية، ندوة حملت عنوان "شخصيتي كبصمة يدي لا تشبه أحد". شاركت فيها ممثلات وممثلون عن المجالس المحلية، وعضوات وأعضاء المؤسسات المدنية، ولجان المرأة وتجمّع نساء زنوبيا في ريف دير الزور الشرقي.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم رحبت الرئاسة المشتركة لمجلس الشعب بمدينة هجين بكافة الحضور.

وتمحورت الندوة حول دور المرأة في التطور الديمقراطي بالإضافة إلى مناقشة مفاهيم الحياة التشاركية والمساواة بين الجنسين.

وفي هذا الإطار، ذكرت الإدارية في لجنة المرأة بمجلس الشعب في هجين، ختام حدو، دور المرأة التاريخي في نهضة المجتمعات القديمة والمعاصرة، وقالت: "بإمكان المرأة القوية الوصول إلى الإدارة وتأدية دورٍ إيجابي في كل مكان وزمان".

وشددت على: "كل فرد في المجتمع مساندة ودعم المرأة وإتاحة الفرصة أمامها لممارسة دورها بفعالية أكبر في كافة المجالات الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية"، وأوضحت أن: "نجاح المرأة نجاحٌ للمجتمع وفشلها فشله".

نوقش خلال الندوة الحوارية، دور المرأة الريادي في القطاع الزراعي ومدى ارتباطها وتمسكها بالأرض والزراعة، مؤكدين على أهمية تعزيز دور المرأة الاجتماعي ومساندتها بشكلٍّ مستمر، إضافة إلى العمل على تذليل كل الصعوبات التي تواجهها.

كما ركزت النقاشات على الخطوات الفعلية التي خطتها المرأة بعد أكثر من 4 سنوات من تحرير المنطقة من احتلال مرتزقة داعش، وذلك بعد تعرفها على فكر القائد عبد الله أوجلان.

انتهت الندوة بعرض سنفزيون عن مسيرة عدد من شهيدات ومناضلات الحرية اللواتي ضحين بأرواحهن في سبيل قضية تحرر المرأة.

(ف ا/ي م)

ANHA