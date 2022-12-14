شارك العشرات على منصة "فيس بوك"، ليل أمس الثلاثاء، صوراً لبوابة براندنبورغ الواقعة في العاصمة الألمانية برلين التي تعد أحد رموز مدينة برلين، وهي تضيء بشعار "Jin, Jiyan, Azadî" الذي يعني باللغة العربية (المرأة، الحياة، الحرية).

وقال الرواد إنها لدعم الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ قرابة 3 أشهر في روجهلات كردستان وإيران.

وأشعل مقتل الشابة الكردية جينا أميني (22 عاماً) منتصف أيلول الفائت، على يد شرطة الأخلاق الإيرانية بذريعة عدم التزامها بشروط الحجاب، احتجاجات شعبية واسعة في مدن روجهلات كردستان وإيران، بريادة المرأة وشعار ""Jin, Jiyan, Azadî العابر للحدود والقارات.

وواجهت الدولة الإيرانية هذه الاحتجاجات، بعمليات قمع واعتقال، وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المحتجين، حيث أعلن الادعاء العام في طهران، الثلاثاء، "إصدار أحكام بالسجن بحق 400 شخص على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في إيران".

(ي م)

ANHA