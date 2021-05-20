​​​​​​​​​​​​​​​​استمرار فعاليات ملتقى روج آفا للفن التشكيلي

وانطلقت في 18 أيار الجاري فعاليات ملتقى روج آفا الثالث للفن التشكيلي في مركز محمد شيخو لثقافة والفن في مدينة قامشلو، تحت عنوان" تنوعنا مصدر جمالنا وقوتنا، معًا لنجعل الفن ربيع قلوبنا".

إذ توافد في اليوم الثالث من فعاليات الملتقى عدد من محبي الفن إلى مركز محمد شيخو للثقافة والفن لمشاهدة الأعمال التي أنجزها 128 فنان/ ـة من كافة مكونات شمال وشرق سوريا.

وبحسب اللجنة التحضيرية للملتقى، فإن فعاليات الملتقى ستختتم يوم غد بمراسم فنية، وتوزيع الجوائز على المشاركين في الأعمال الفنية.

وكانت فعاليات الملتقى الأول قد بدأت عام 2016، والثاني عام 2018 في مدينة كوباني، وفي هذا العام انطلقت المرحلة الأولى في مدينة الطبقة وسط إقبال كبير من كافة مكونات وشرائح المجتمع.

(م ح)

ANHA