​​​​​​​​​​​​​​انطلاق أعمال كونفرانس هيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا

انطلقت اليوم الأحد، في مدينة الحسكة، أعمال الكونفرانس الأول لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تحت شعار "الاقتصاد الاجتماعي هو أساس نجاح الأمة الديمقراطية"، بهدف مناقشة وتقييم أعمال الهيئة خلال الأعوام الفائتة، ومراجعة هيكلية الهيئة التنظيمية، والخروج بقرارات ومخرجات تطور الاقتصاد والزراعة في المنطقة.

ويشارك في الكونفرانس المنعقد في مدرج قاعة سردم بمدينة الحسكة، الرؤساء المشتركون لهيئات ولجان الاقتصاد والزراعة في الإدارات السبعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، و150 ممثلاً عن مكاتب ومؤسسات الهيئة المنتشرة في مختلف مناطق شمال وشرق وسوريا، وبحضور ممثلين عن الجمعيات التعاونية، والاستهلاكية، وشخصيات من شرائح مجتمعية مختلفة ولا سيما المهتمة بالاقتصاد والزراعة.

بدأ الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء الحرية، ثم ألقى الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا, سلمان بارودو، كلمة الافتتاحية والذي رحب فيها بالمشاركين، وتحدث عن أهمية الكونفرانس وما سيتمخض عنه لخدمة الواقع الاقتصادي والزراعي في شمال وشرق سوريا.

وحسب برنامج الكونفرانس سيستمر يوماً كاملاً، وستشمل أعماله قراءة التقرير السنوي لهيئة الاقتصاد والزراعة لعام 2021 ومناقشته، وتقييم أعمال الهيئة، وكذلك وضع خطة عمل جديدة للعام القادم، بما يخدم الواقع الزراعي والاقتصادي.

(كروب/أم)

ANHA