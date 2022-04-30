​​​​​​​​​​​​​​اللجنة المصغرة لصياغة العقد الاجتماعي تستقبل آراء مجلس تل حميس

عقدت اللجنة المصغرة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا اليوم السبت، اجتماعاً مع مجلس ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو؛ بهدف شرح مضمون مسوّدة العقد الاجتماعي ومناقشته والاطلاع على مقترحات المجالس والكومينات في الناحية.

بدأ الاجتماع الذي عقد في المركز الثقافي في الناحية، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بحضور أعضاء اللجنة المصغرة، زياد رستم وجورجيت برصوم ومالك العكود.

وتم خلال الاجتماع قراءة الأبواب الأساسية والمواد التي تضمنتها مسوّدة العقد الاجتماعي والتي تحوي "المبادئ الأساسية والحقوق والحريات وتنظيم المجتمع وأحكام عامة".

لينتهي الاجتماع بالاطلاع على مقترحات وملاحظات المجتمعين على مواد مسودة العقد المؤلفة من 99 مادة، ليتم رفعها عبر تقرير مفصل إلى اجتماع اللجنة المصغرة لدراستها.

(آ)

ANHA