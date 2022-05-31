​​​​​​​​​​​​​​أهالي تربه سبيه يشيّعون جثمان الشهيد محمد الصايل إلى مثواه الأخير

توجه المئات من أهالي ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو منذ ساعات الصباح إلى مزار الشهيد دلشير في قرية دُكري التابعة لناحية تربه سبيه؛ لاستقبال جثمان الشهيد محمد فرج الصايل، عضو قوات الحماية الذاتية، الذي استشهد في 28 أيار الجاري أثناء تأديته واجبه في الدفاع عن أرضه وشعبه.

بدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في إقليم الجزيرة، حسين العلي، كلمة رحب فيها بالحضور، وقال: "الشهيد محمد حمل السلاح في وجه أعداء الإنسانية وقاوم الاعتداءات والسياسات الهادفة إلى كسر إرادة شعوب شمال وشرق سوريا".

وأوضح حسين العلي أن تكاتف شعوب شمال وشرق سوريا أفشل السياسات الرامية إلى محو هوية المكونات ووجودها.

بدوره، أكد القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، محمد زيدان، إن القوات قاومت الإرهاب منذ بداية الثورة في روج آفا وشمال وشرق سوريا ودحرت مرتزقة داعش الذين ارتكبوا أبشع الجرائم بحق الإنسانية، وتابع: "بفضل تضحيات الشهداء استطعنا تحقيق السلام في المنطقة على خلاف ما تشهده المناطق السورية الأخرى".

وقرئت وثيقة الشهيد وسلمت إلى ذويه، فيما أكد عم الشهيد، إبراهيم الصايل، الالتزام بالسير على خطا الشهداء حتى تحقيق أهدافهم، ليوارى بعدها جثمان الشهيد الثرى، وسط زغاريد الأمهات.

(كروب/آ)

ANHA