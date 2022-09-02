شن الاحتلال التركي ومرتزقته يوم أمس، قصفاً عنيفاً على قرى ناحية تل تمر، حيث طال القصف قرية تل طويل الآشورية في الريف الغربي، وقرية العبوش في الريف الشمالي للناحية، فيما عاودوا مع ساعات المساء قصف قرية أم الكيف، الذي أسفر عن إلحاق أضرار كبيرة بخط التوتر العالي المغذي لمحطة تحويل كهرباء تل تمر، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن الناحية وريفها.

كما وسّع الاحتلال التركي نطاق قصفه لناحية تل تمر، ليطال حارة الحمرة في الجزء الشمالي من الناحية، والتي لا تبعد سوى 1 كم عن القاعدة الروسية التي لم تحرك ساكناً.

في هذا السياق، التقى مراسل وكالتنا بصاحب المنزل الذي تعرض للقصف في حارة الحمرة محمد شيخ علي ليقول "كنا نستعد للنوم عندما قصف الاحتلال ريف تل تمر، ونحن كالعادة، عندما نسمع أصوات القذائف نبقى متأهبين لأي طارئ، بعد 3 دقائق من القصف، نزلت على منزلي قذيفة، وعندها هرع السكان إلينا ليعرفوا ما حدث".

مؤكداً "لم تقع أي خسائر بشرية نتيجة الاستهداف، واقتصرت الأضرار على المادية"، مضيفاً "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف الحارة، على الرغم من وجود القوات الروسية التي لا تبعد سوى 1 كم، إلا أنها لم تحرك ساكناً ولم تتوجه إلى مكان الاستهداف".

وانتقد شيخ علي موقف القوات الروسية قائلاً "يجب أن تنتهي هذه المهزلة، وبما أن القوات الروسية جاءت إلى المنطقة كضامن، فالمفروض أن تمنع الاحتلال من قصفنا".

(ف)

ANHA