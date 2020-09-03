ازدادت في الفترة الأخيرة، حالات قتل المرأة، بالإضافة إلى تعرضها للعنف والاضطهاد في المناطق المحتلة بشكل خاص، وعموم مناطق شمال وشرق سوريا وسوريا بشكل عام، وبهذا الشأن أصدر مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي بيانًا كتابيًّا معلنًا فيه عن انطلاق حملته للحد من قتل المرأة.

وجاء في نص البيان:

إن إرادة المرأة فوق كل اعتبار، لأن المرأة هي المجتمع وهي الحياة في ظل ثورة 19 تموز، ثورة المرأة الحرة التي أوصلت قضية شعبها إلى الساحة العالمية، حتى أصبحت أيقونة المرأة الحرة لكافة نساء العالم، واستطاعت أن تثبت جدارتها للجميع في كافة المجالات السياسية، العسكرية، الاقتصادية، الاجتماعية، الدبلوماسية،

فهي كانت البداية التي كتبت التاريخ، واستطاعت أن تحمي مجتمعًا بأكمله في ظل النزاعات التي يشهدها العالم والشرق الأوسط بشكل خاص، وعلى الجغرافيا السورية، ولكن وللأسف مازالت تُعنف وتُقتل بذريعةِ الشرف.

ردًّا على ذلك نحن مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD نطلق حملة "توقفوا عن قتل المرأة".

وجاء في ختام البيان "لأن المرأة هي التي حملت سلاحها بيدها وهزت سرير طفلها بيدٍ أخرى، المرأة هي التي حمت المذهب والدين، والكيان والذات، وحمت شرف الوطن، نقولها بصوت عالٍ، أوقفوا التخلف، أوقفوا سلطتكم على المرأة، أوقفوا زواج القاصرات، أوقفوا قتلهن بدماءٍ باردة، أوقفوا عنصريتكم ضد المرأة، توقفوا، توقفوا، فإن صوت المرأة ثورة وليس عورة".

(م ح-س ع)

ANHA