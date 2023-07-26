أرسلت الطفلة فراشين آسمين من فرنسا والتي وُلدت في كنف عائلة وطنية، بطاقة إهداء مرفقة بوردة ومبلغ 100 يورو ادّخرته من مصاريف مدرستها، إلى قوات الدفاع الشعبي (الكريلا)، وكتبت على البطاقة المرسلة باللغة الكردية "أيها الرفاق، أنا أحبكم كثيراً، تستطيعون شراء أزواجٍ من القفازات والجوارب لأنفسكم بمبلغي هذا".

بعد وصول هذه الهدية القيمة من فراشين إلى قوات الكريلا في الجبال الحرة، كتب قائد القيادة المركزية لمركز الدفاع الشعبي، مراد قره يلان رسالة إلى فراشين، ذكر فيها أن رسالتها ومبلغها المالي قد وصلت إليهم، وأن هذه الهدية القيمة أصبحت مصدراً للمعنويات بالنسبة للكريلا، وأكد أنهم سيشترون بهذا المال الجوارب والقفازات للمقاتلين، وسوف يضعون بطاقتها الرائعة أيضاً في أرشيف قوات الدفاع الشعبي (HPG).

وقال قره يلان في رسالته إلى فراشين، "صديقتي العزيزة، الفتاة الكردية الجميلة، إن المقاتلات الثوريات أيضاً قد أرسلن بعض الهدايا لك، ويطلبن منك إيصال تحيات الكريلا في حركة التحرر الكردستانية إلى الشبيبة والأطفال الكرد في فرنسا."

(ف)