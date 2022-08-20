نظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية الدرباسية بمقاطعة الحسكة وقفة احتجاجية تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على مدن ومناطق شمال وشرق سوريا وقصفه عبر الطائرات المسيّرة، والصمت الدولي حيال ذلك.

ونظّمت الوقفة في ساحة المرأة الحرة، وسط رفع المشاركين يافطات كتب عليها "عاشت أخوة الشعوب، "تركيا تقتل الأطفال"، "لا لإرهاب الدولة التركية"، "تسقط الطورانية التركية"، "لا للصمت الدولي حيال هجمات تركيا على المدنيين"، "لا لاستهداف المدنيين".

وشارك في الوقفة الاحتجاجية العشرات من أمهات وآباء وأطفال الشهداء وهم مكممّو الأفواه، معبرين عن تنديدهم بالصمت الدولي إزاء جرائم دولة الاحتلال التركي بحق شعب شمال وشرق سوريا.

(أم)

ANHA