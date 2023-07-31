تناولت الصحف والمواقع العالمية تأثيرات تقرُّب روسيا من أفريقيا وسعي أردوغان إلى تغيير الدستور التركي.

تأثير القمة الروسية الأفريقية على ميزان القوى الاستراتيجي سيكون محدوداً

اعتبر تحليل لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية أن القمة الروسية الأفريقية التي عُقدت في سانت بطرسبرغ كانت بمثابة دفعة معنوية لموسكو، لكن تأثير القمة على ميزان القوى الاستراتيجي سيكون محدوداً، بالنظر إلى الاضطرابات العالمية التي سببتها الحرب في أوكرانيا، والتي تركت النظام الدولي ضائعاً بلا اتجاه.

ولفت التحليل إلى أن أهم مخاوف الزعماء الأفارقة تتمثل في محاولة موسكو تجاوز العقوبات الغربية والوجود الغربي في أفريقيا، بالنظر إلى التصميم الأميركي والأوروبي على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي تحايل على إجراءاتهم.

ووعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة بتقديم شحنات حبوب مجانية في الأشهر المقبلة إلى ست دول أفريقية. وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف أفريقية من خروج روسيا من مبادرة البحر الأسود، ما أثار مخاوف من أزمة الغذاء العالمية التي من شأنها أن تؤثر في المقام الأول على أفريقيا بعد وقف صادرات الحبوب من أوكرانيا.

كما ستسعى موسكو إلى أن تُظهر للعالم أن "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا لم تقلل من مكانتها العالمية. ومع ذلك، فإن حقيقة الحرب أجبرتها على تقليص وجودها العسكري والاقتصادي العالمي في أماكن أخرى.

وأشار التحليل إلى أن دور روسيا في سوريا، تضاءل، كما تضع إيران، الحليف الآخر لدمشق، "دبلوماسيتها الناعمة" على المحك بعد التقارب الأخير الذي توسطت فيه الصين مع المملكة العربية السعودية.

وتثير الحشود العسكرية الأمريكية في سوريا قلق روسيا، فخطر حدوث صدام جوي بين الطائرات الأميركية والروسية وطائرات بدون طيار موجود، وقد أدى تعزيز الوجود العسكري الأميركي في البلاد بموسكو إلى التفكير في عيوب تقليص وجودها العسكري هناك.

إن وعود روسيا لشركائها في أفريقيا وأماكن أخرى صادقة، لكن من المرجح أن تتعارض مع حقيقة مريرة - وهي أنها اليوم غير قادرة على تقديم مساعدات وأسلحة وتمويلات موسعة لأصدقائها، كما كان يمكن في السابق، بسبب العقوبات الغربية.

في حين أن شحنات الحبوب المجانية قد توفر إغاثة مؤقتة (إذا تم تسليمها في غضون الأشهر المقبلة)، فإن تداعيات الخروج من مبادرة حبوب البحر الأسود، بالإضافة إلى عواقب نزاع أوكرانيا، هي أكثر أهمية بكثير من أي علاجات قصيرة الأجل.

معضلة تركيا الدستورية: تعهُّد أردوغان "التحرري" يدق ناقوس الخطر

قال رجب طيب أردوغان إنه يريد أن يكون لبلاده دستور "تحررُّي" جديد، ما أثار مخاوف من أن هذه الخطوة ستساعده على ترسيخ سلطته إلى أجل غير مسمى، حسب تقرير لموقع ميديا لاين الأميركي.

قال أردوغان للمشاركين يوم الثلاثاء في حفل للقضاة والمدعين الجدد، إن الدستور الحالي هو نتاج انقلابات سابقة، مضيفاً "لا يمكننا قبول أننا نرحب بالذكرى المئوية لجمهوريتنا بدستور ما بعد الانقلاب".

قال الباحث في شؤون الشرق الأوسط ريان بول، إن أردوغان، يتطلع إلى ترسيخ حكمه وترك بصمته على البلاد بعد انتهاء حكمه.

وأضاف أن الدستور الجديد يمكن أن يتضمن دوراً أكثر أهمية للإسلام ودوراً أقل للعلمانية. قد يكون لها أيضاً طرق لمساعدة حزب العدالة والتنمية الحاكم.

(م ش)