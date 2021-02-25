أقيمت الجلسة في صالة مؤتمر ستار في بلدة أبو فرع، وزينت بصور ولوحات وادوات تبرز تراث مكونات إقليم الجزيرة، شارك فيها 6 شعراء من ريف تربه سيبه، حاكت قصائدهم واقع مكونات المنطقة، ودورهم في الدفاع عن أرضهم ضد الإرهاب.

وشارك في الجلسة الشاعرات والشعراء "مها المطلق, كوثر القسو, هيفاء الجربوع, قصي الحبيب, سمير الورو و ماجد الجربوع".

وحضر الجلسة أعضاء من مكتب مجلس سوريا الديمقراطية في تربه سبيه، ومجلس بلدة حلوة، إلى جانب عدد من أهالي البلدة.

بدأت الجلسة بكلمة العضوة في مجلس أبو فرع، رغدة الجلو، أشارت خلالها إلى أهمية الثقافة، ودورها البارز في رقي الحضارات والأمم مع مرور العقود من السنوات.

وقالت: إنّ الدول الاستبدادية والرأسمالية حاربت الثقافات، لطمس هوية الشعوب التي تبيّن هويتها وتاريخها عن طريق ثقافتها، وعلى الجميع المحافظة على ثقافته وهويته للعيش بحرية و كرامة.

بعدها ألقى الشعراء عدة قصائد شعرية توحي إلى الواقع الذي يعيشونه والمصاعب التي مروا بها وإلى تكاتف المكونات جنبًا إلى جنب ومحاربة الإرهاب والفتن.

وبعد استماع الحضور إلى القصائد التي ألقيت، انتهت الجلسة بعقد المشاركين حلقات من الدبكة الشعبية.

(ك إ)

ANHA