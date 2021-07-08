أقيمت الندوة في المجلس المدني لناحية الكسرة في ريف دير الزور الغربي، حضرتها ممثلات المرأة في المجالس المدنية والمحلية.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ثم تحدثت هيام محمود عضوة مجلس المرأة في الحزب وعرّفت الثقافة المجتمعية.

وسلطت هيام الضوء على ثقافة الحرب والأزمات والدين والأخلاق التي ترسخها السلطة الذكورية في المجتمع، وتكون المرأة هي الضحية الأولى فيها.

واستذكرت هيام محمود في سياق حديثها حادثة قتل الفتاة القاصر عيدة السعيدو على يد ذويها، وقالت إنها المثال الأقرب للثقافة الذكورية المتحكمة بالمرأة وحريتها، كما أشارت إلى دور المرأة الأساس في بناء وتربية الأجيال على الوعي.

وتخللت الندوة نقاشات من قبل الحاضرات اللواتي تبادلن الآراء حول الأفكار المطروحة.

ANHA