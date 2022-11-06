كشف مجلس منبج العسكري عن استهداف جيش دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها ريف مدينة منبج بـ 65 قذيفة، خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، ومصدرها المناطق المحتلة.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري أن قصف دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها تركز على 11 قرية في الريف الغربي لمدينة منبج "عون الدادات، والعسلية، والفارات، والكاوكلي، وبووزكيج، والذيابات، وعرب حسن، والمحسنلي، والصيادة، والماصي، والدندنية".

أعربت المواطنة شمسة بركل، من المكون الكردي من منبج، عن إدانتها للهجمات التركية على المدينة، وقالت: "الاعتداءات التركية على شمال شرق سوريا، هدفها التخريب وخلق الفوضى في المنطقة"، وأضافت "تسعى الدولة التركية لتفكيك النسيج الاجتماعي للمكونات المتعايشة، ببث الفتنة بينها".

وشددت على ضرورة تكاتف الأهالي والوقوف صفاً واحداً في مواجهة هجمات الاحتلال التركي على المنطقة، من خلال نشر التوعية وتنظيم الأهالي وتدريبهم، وفق أسس ومبادئ حرب الشعب الثورية؛ ليكونوا على أتم الجاهزية في حال أي هجوم على المدينة. مؤكدة "يقع على عاتق الأهالي والنساء، رفع وتيرة النضال والمقاومة أكثر، للوقوف في وجه هجمات دولة الاحتلال التركي، وصدها ودحرها عن كافة الأراضي السورية".

أما المواطنة حياة سالم من المكون العربي من منبج، فقالت "الدولة التركية تستهدف المرأة بالدرجة الأولى، خوفاً من نضالها وإنجازاتها التي حققتها في المنطقة".

وأضافت "الدولة التركية تستخدم في هجماتها على المنطقة كافة الأسلحة الثقيلة والمحرمة دولياً، وخير دليل على ذلك استهداف قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) في باشور، بالأسلحة الكيماوية، والتي أدت مؤخراً إلى استشهاد 17 مقاتلاً ومقاتلة من الكريلا".

وأكدت حياة سالم "نحن النساء، موقفنا صارم من الهجمات التركية التي تستهدف المنطقة، وسوف نكثف من وتيرة النضال أكثر، سواء عسكرياً أو سياسياً، وإيصال رسالة للعدو بأن المرأة قادرة على أداء دور فعال في محاربته والتصدي له".

بدورها، استنكرت المواطنية تالين ضياء الدين من المكون الشركسي، هجمات الاحتلال التركي، وأوضحت "يهدف الاحتلال التركي إلى نشر الخوف والهلع بين الأهالي، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة".

وركزت على وجوب تسلح المرأة بالوعي لإرشاد أفراد أسرتها ونساء حيّها أو قريتها، في حال تعرض المنطقة لأي هجوم من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، قائلة "نرى دائماً كيف تحارب الأنظمة الحاكمة المرأة، بهدف إضعافها وكسر إرادتها، لذلك تترتب على الأخيرة الوقوف في وجه هذه الأنظمة عبر تنظيم نفسها وتعزيز قدراتها للتصدي لأي شكل من أشكل الهجمات".

(س ع/ي م)

ANHA