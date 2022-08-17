تواجه حكومة دمشق منذ أمس الثلاثاء سخطاً شعبياً كبيراً في عدد من المناطق جراء تكتمها لساعات على عدد قتلى قواتها في القصف الجوي التركي غرب مقاطعة كوباني، والتزامها الصمت حيال الانتهاكات التركية المستمرة.

وكان مصدر قد أفاد أمس الثلاثاء لوكالتنا، أن 16 عنصراً من قوات حكومة دمشق قتلوا وأصيب 3 آخرون بجروح بليغة في القصف الجوي الذي نفذته طائرات حربية للاحتلال التركي، على موقعهم في تلة قرية جارقلي في ريف كوباني الغربي.

وكانت عشرات الصفحات الإعلامية على مواقع التواصل الافتراضي التي يتابعها عشرات الآلاف قد نشرت أن 22 عنصراً لقوات حكومة دمشق قد قتلوا في القصف التركي، فيما شكل ضغطاً على الحكومة لتصدر الوكالة الرسمية لحكومة دمشق بياناً عقب 10 ساعات من القصف.

حيث نشرت الوكالة الرسمية لحكومة دمشق "سانا" عبر صفحتها الرسمية أن ثلاثة من عناصر قوات حكومة دمشق قد قتلوا وأن 6 آخرين جرحوا جراء الغارات الجوية التركية في قرية جارقلي في مقاطعة كوباني.

وعلق المئات من المواطنين على الصفحات التي نقلت خبر مقتل عناصر من قوات حكومة دمشق.

حيث علقت المواطنة نويلا حبيب "شيء بيقهر لماذا هذا الصمت تجاه العثماني اضربوا السدود وأغرقوا كل حبة تراب ببلده"، كما علق المواطن نافذ كريم الأفندي "الرحمة للشهداء وتباً لجيشنا المغوار الذي لا يمتلك أبسط مقومات الدفاع"، من جهته علق المواطن محمد علي صالح بالقول "أين محور المقاومة والممانعة والقوى الرديفة، إسرائيل من جنب والتركي من جنب، وين القيادة الحكيمة الي ما بتحسن تحمي شعبها".

كما علقت المواطنة هناء السورية "أي وبعدين ايمت رح نخلص من هالغارات ساعة إسرائيل وساعة تركيا والضحايا شبابنا" من جانبه، قال المواطن علي العلي في تعليقه ساخراً "الله يرحمون جميع وأكيد رح نحتفظ بحق الرد بالوقت والمكان المناسبين" في إشارة إلى عدم قدرة حكومة دمشق على الرد عسكرياً.

وتعرضت مقاطعة كوباني أمس الثلاثاء لقصفٍ وحشي تركي طال 12 قرية وأحياء مدينة كوباني مصدره قواعد الاحتلال التركي، حيث أدى لاستشهاد طفل وجرح 4 آخرين بينهم امرأة.

(ز س/د)

ANHA