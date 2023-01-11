يوم أمس الثلاثاء، كشف مجلس سوريا الديمقراطية والتحالف السوري الوطني عن وجود خطة عمل مشتركة بينهما لحل الأزمة السورية.

وعن نقاط التلاقي بين الجسمين السياسيين، قالت الرئيسة المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، أمينة عمر لوكالتنا "حقيقةً؛ يتشارك مجلس سوريا الديمقراطية والتحالف السوري الوطني في الكثير من النقاط التي هي ثوابت يتمسك بها جميع السوريين، وتتمثل في وحدة الأراضي السورية والتحول الديمقراطي ومستقبل سوريا، والتأكيد على الحوار السوري في صياغة الحل السياسي الشامل في سوريا وفق قرار مجلس الأمن٢٢٥٤، والعودة الآمنة للنازحين والمهجّرين إلى قراهم وبلداتهم الأصلية. لكن هناك قوى تحاول دائماً التفرقة بين السوريين".

وعن آلية العمل المشتركة التي توصلوا إليها، وما سيتبعها من خطة عمل، أوضحت أمينة عمر "سيتم العمل على تشكيل لجان لتطبيق النقاط المشتركة بين الطرفين، وإبداء المواقف المشتركة، والمرحلة المقبلة تعني مرحلة ما يتبع الزيارات، والدخول في مرحلة ترجمة الرؤية المشتركة إلى واقع".

وتابعت أمينة عمر في السياق ذاته "سيركّز عمل الطرفين بشكل مشترك، على إبداء المواقف المشتركة والتنسيق والتعاون، وكذلك توحيد الجهود في مجالات متعددة، والتأكيد على ضرورة الانسجام بين القوى الوطنية السورية؛ من أجل مستقبل مشرق لسوريا، وإلى ما هنالك من المواضيع التي تهم الطرفين وتهم جميع السوريين".

وفيما يتعلق بنشاطهم الدبلوماسي مع القوى السياسية، قالت أمينة عمر "لدينا عمل دبلوماسي وسياسي، ونحن منفتحون على جميع القوى السياسية والشخصيات الديمقراطية، ومع إدراك الجميع حقيقة وصوابية مشروع مجلس سوريا الديمقراطية الذي هو بالتأكيد يمثل ويعبّر عن تطلعات الشعب السوري، لذلك هناك توجُّه وانجذاب نحو مجلس سوريا الديمقراطية".

ردود فعل إيجابية

كان مجلس سوريا الديمقراطية قد عبّر عن شكوكه بالتقارب بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق برعاية روسية.

وكشفت أمينة عمر أن "موقف مجلس سوريا الديمقراطية من تقارب تركيا والنظام السوري الأخير لاقى ردود فعل إيجابية، وخاصة في مناطق الاحتلال التركي. وحقيقةً؛ كانت الردود مرحّبة ببيان مجلس سوريا الديمقراطية، وضمت المطالبة بتوحيد المعارضة شرق الفرات وغربه، والتأكيد أن التقارب يضر بالسوريين".

ونوّهت أن "مسد حالياً بصدد مناقشة ودراسة ردود الفعل الإيجابية التي بدرت من تلك الشخصيات والقوى، وكيفية الإبقاء على التواصل والعمل معاً والتوصل لآلية مشتركة وموقف مشترك للوقوف في وجه الأطماع التركية، ومصالحها المشتركة مع النظام على حساب السوريين".

ورحبت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر "بكافة المبادرات التي من شأنها توحيد الجهود والمواقف بين السوريين".

(س ر)

ANHA