تزداد مطالب عموم شعوب كردستان والعالم بضرورة إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"، وبشكل خاص عقب إطلاق حملة (العدالة الدولية من أجل الكرد) المطالبة بإزالة اسم الحزب من "قائمة الإرهاب"، والتي انضم إليها أكثر من 1000 شخصية من 30 دولة.

في هذا السياق، طالب ذوو الشهداء في مدينة كوباني المشاركون في الحملة بإزالة اسم الحزب من "قائمة الإرهاب"، إذ قال الشاب ولات شيخو: "على الجميع الانضمام إلى هذه الحملة؛ لأن هذا الحزب والكريلا هم أبناء هذا الشعب".

أضاف شيخو: "عندما يتهمون حزب العمال الكردستاني بالإرهاب فهم يتهمون الشعب الكردي أيضاً؛ لأنهما جسد واحد لا يتجزأ"، مشدداً على مواصلة النضال "سنكون إلى جانب الكريلا حتى آخر قطرة من دمنا".

من جانبه، قال الشاب إبراهيم شاهين قول أغاسي إن "حزب العمال الكردستاني يساند كل مظلوم في كل مكان، ولم يهاجم أحداً قط، وقد رأينا ذلك أثناء هجوم مرتزقة داعش على شنكال كيف لبّى الحزب نداء الشعب وذهب لنجدته".

تابع "نطالب الدول المعنية بإزالة اسم الحزب من "قائمة الإرهاب"؛ لأنه ينادي بالسلام وليس بالحرب والإرهاب"، مؤكداً "أن ذوي الشهداء سيكونون دائماً إلى جانب الكريلا حتى تحقيق النصر.

بدورها، قالت الشابة زين أحمد، وهي شقيقة لمقاتلين اثنين من الكريلا: إن "الكريلا لم يحاربوا أحداً، ولم يرتكبوا أي أعمال إرهابية، بل يريدون تحقيق السلام والمساواة في المنطقة، لذا نطالب بإزالة اسم الحزب من "قائمة الإرهاب" ونقول لدولة الاحتلال التركي كفى".

(م ع/ج)

ANHA