خلال ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا، وجدت مكونات المنطقة وشعوبها ضالتها في فكر الأمة الديمقراطية والتعايش المشترك من أجل تعزيز تلاحمهم ومواصلة النضال والبناء والتصدي لمساعي بث الفتنة والتفرقة بين الشعوب.

عن ذلك، تحدثت النساء من مختلف المكونات لوكالتنا، وأكدن على أهمية تعزيز وحدة الشعوب والمكونات.

المواطنة المهجرة من عفرين مريم محمود، قالت إنه لا فرق بين المكونات الموجودة في المنطقة "نحن النساء في المنطقة نعمل معاً ونتعاون كأخوات ولا فرق بيننا، كما نظمنا أنفسنا بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان الذي نادى بمشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب".

وتابعت مريم "بعملنا معاً حققنا الأفضل، ونعمل جاهدات على إنجاح هذا المشروع وتحرير المناطق المحتلة من الاحتلال التركي ومرتزقته، وتحرير القائد جسدياً، ورؤيته بين شعبه".

من جانبها، أشارت المواطنة فاطمة موسى، من المكون التركماني، إلى أنه لولا فكر القائد وفلسفته لما كان باستطاعتهن تحقيق النجاح والتحرر من الاضطهاد، وأضافت "القائد منحنا فكرة عظيمة، ونحن بفكره نعمل معاً من الكرد والعرب والتركمان والشركس".

ودعت فاطمة موسى الدول المهيمنة إلى عدم التدخل في شؤون مكونات المنطقة وعدم نشر الفتن، لأنها بالتأكيد ستفشل "مهما حاولوا التفريق بيننا لن يصلوا إلى مرادهم، لأننا دائماً نكشف مخططاتهم ونفشلها بتلاحمنا القوي".

أما المواطنة ياسمين مسلم من المكون العربي فقالت: "نحن النساء نتابع الأمور التي تخص المرأة من كافة المكونات في الشهباء، ونعمل جاهدات لإنهاء الأفكار السوداوية التي زرعتها العادات والتقاليد في ذهن الشعب".

وأضافت ياسمين "نناضل ونقاوم رغم الضغوطات والحصار والفتن التي تخطط ضد الشعب بشكل عام، والمرأة بشكل خاص، وذلك لإضعاف إرادة المرأة ومحاولة فرض السلطة مجدداً، لكن نحن نظمنا أنفسنا على مبدأ الحرية والكرامة ولن نخضع لأحد".

(ك)

ANHA