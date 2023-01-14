وشاركت في الندوة التي أقيمت اليوم السبت، في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، العشرات من عضوات مجلس المرأة بحزب سوريا المستقبل، وحركة المجتمع الديمقراطي ومجلس المرأة في البلديات، ومجلس المرأة لحزب سوريا المستقبل بمقاطعة الحسكة، وتجمع نساء زنوبيا.

أديرت الندوة من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو يسرا درويش، والأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل سهام داود، ونائبة الناطقة باسم مجلس المرأة بحزب سوريا المستقبل، زوزان شمو.

وتناولت المحاضرة محورين رئيسين، تضمن المحور الأول "مكتسبات ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا الى جانب كيفية حمايتها وتطورها، وأهمية نشر وترسيخ الفكر الديمقراطي في كل أجزاء العالم".

حيث بدأت فعاليات الندوة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم سلطت الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل، سهام داود، الضوء على مكتسبات المرأة في شمال وشرق سوريا، قائلةً: "ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا هي ثورة تبعث الحياة في الإنسان، وهي نهضة ذهنية اجتماعية غنية وقيمة للغاية، ثورة عملت على خلق واقع جديد للمرأة انطلاقاً من الواقع الأليم الموجود، كما هي ثورة احترام وتقدير لجوهر المرأة وارتباطها بحقيقتها الطبيعية والوصول إليها".

وأضافت: "عند الحديث عن مكتسبات المرأة في شمال وشرق سوريا، وفي ظل ثورة المرأة، لا يمكن إيجاز هذه المكتسبات ببعض الجمل والعبارات". وعددت سهام داوود بعضاً من هذه المكتسبات "تمثيل المرأة في الإدارة الذاتية (نظام الرئاسة المشتركة)، جيش المرأة (وحدات حماية المرأة YPJ، وقوى الأمن الداخلي – المرأة)، والمرأة والميدان السياسي، والمرأة والميدان الاقتصادي، والمرأة والميدان الإعلامي، وهيئة المرأة ومنسقية المرأة في الإدارة الذاتية، والمنظمات النسائية في شمال وشرق سوريا).

ثم فتح باب المداخلات أمام الحاضرات للنقاش حول المحور الأول، حيث أشادت الحاضرات بتضحيات المرأة على الرغم من الصعوبات والعوائق والذهنية الذكورية التي واجهت نشاطهن، وشددن على ضرورة انضمام النساء بوتيرة أكبر للدورات الفكرية من أجل تطوير المستوى الفكري.

'دور المرأة الكردية منذ التاريخ'

فيما شرحت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو، يسرا درويش، المحور الثاني من الندوة الحوارية والذي تضمن "دور المرأة الكردية منذ التاريخ وتأثير ثورتها على الحركات النسوية في الشرق الأوسط والعالم، إلى جانب كيفية مواجهة الذكورية والأنظمة السلطوية، وكيف استفادت نساء ايران من تجربة المرأة السورية"، قائلةً: "مما لا شك فيه أن الديمقراطية والفكر الديمقراطي سمة من سمات وخصائص المرأة التي عليها تعزيزها وترسيخها في المجتمع".

وأكدت: "إننا كنساء نحمل مسؤوليات ليس فقط في مجال الدفاع عن حقوق المرأة وحريتها، وإنما علينا أن نعمل من أجل إنقاذ المجتمع وتحريره، ودعم كافة النساء السوريات بشكل خاص والنساء في الشرق الأوسط والعالم، وتحويل الإرث النضالي للمرأة في شمال وشرق سوريا إلى أرث للنساء في العالم أجمع بشكل تستفاد منه كافة الحركات النسائية في العالم ضد الذهنية السلطوية الذكورية".

ومضت مشددة "يجب زيادة نسبة تمثيل المرأة في الحياة السياسية وبضمانات قانونية، ورفع مستوى الوعي السياسي والإداري لدى المرأة عبر تمكينها سياسياً وإدارياً واقتصادياً وإطلاق حملات إعلامية توعوية بقضايا المرأة، وتخصص مساحات إعلامية تسلط الضوء على مخاطر تهميش المرأة في المجتمع واسقاط الصورة النمطية عنها، إلى جانب العمل على فتح قنوات تواصل مع كافة الحركات النسائية العالمية بهدف التعريف بتجربة المرأة في شمال وشرق سوريا.

ثم فتح الباب أمام المداخلات، لتنتهي الندوة بالإجابة عن أسئلة الحاضرات في ما يتعلق بمحوري الندوة وطرح التوصيات التي توصلن إليها في الختام من قبل نائبة ناطقة مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل، زوزان شمو، حيث قالت: "ننضم لكافة الآراء والمقترحات حول تفعيل دور المرأة في المجال السياسي، والعمل على تطبيق قانون الأسرة في مناطق شمال وشرق سوريا، وتكثيف الدورات التدريبة لتوعية وتمكين المرأة في جميع مجالات الحياة، والعمل على بناء كوادر نسائية قادرة على قيادة المرحلة".

(د د/ي م)

ANHA