انعقد في الـ28 -29 كانون الثاني المنصرم المنتدى الهندسي الفني الأول لشمال وشرق سوريا تحت شعار "قرى ومدن إيكولوجية منظمة عمرانياً" في قاعة سردم بمدينة الحسكة.

ونظم المنتدى برعاية هيئة الإدارات المحلية والبيئة في شمال وشرق سوريا بالتعاون مع اتحاد غرفة المهندسين في شمال وشرق سوريا، ومركز الفرات للدراسات، مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية، وجامعات روج آفا والشرق وكوباني.

وتضمن المنتدى عدة محاور وجلسات رئيسية، حول التراث العمراني للمنطقة وكيفية وضع نظام عمراني يلائم فلسفة الأمة الديمقراطية.

وحول أهمية انعقاد المنتدى الأول من نوعه في شمال وشرق سوريا، قال الرئيس المشترك لاتحاد المهندسين في شمال وشرق سوريا إبراهيم حسين "الهدف من عقد المنتدى هو تنظيم العمران والتخطيط العمراني في المدن، نظراً لانتشار العشوائيات خلال السنوات الماضية، والتي أصبحت عائقاً أمام الإدارة الذاتية، لذلك كان لا بد من عقد هذا المنتدى".

وأضاف إبراهيم حسين "للمنتدى أهمية كبيرة من الناحية التنظيمية وتوعية سكان المنطقة، ومن أجل الحفاظ على المناطق الخضراء، والحد من التضخم السكاني في مدننا، وكذلك الحد من العشوائيات".

العودة إلى المجتمع الإيكولوجي

من جانبه قال المهندس المعماري في جامعة روج آفا خالد فتاح "الهدف من عقد المنتدى هو تغيير نظام البناء في المدن، وفي عقلية المجتمع، من أجل العودة إلى مجتمع إيكولوجي بشكل منظم".

ونوه خالد فتاح، إلى المنتدى ضم الكثير من الكوادر الذين يملكون خبرة كبيرة في مجال الإيكولوجيا والتطور العمراني، وتابع قائلاً "من أجل العودة إلى الأرياف وتقليل التضخم السكاني في المدن يتطلب الكثير من الجهود".

كيفية دعم الأرياف وتخفيف التضخم السكاني

وفي السياق قالت المهندسة المدنية آلاء الكسمو "شعار المنتدى كان "قرى ومدن إيكولوجية منظمة عمرانياً" يجب المساواة بين القرى بالمدن، لأن مطلبنا الوصول إلى قرى إيكولوجية قبل الحصول على مدن إيكولوجية".

وأوضحت آلاء الكسمو "أن الخطة الأساسية هو الحصول على قرى إيكولوجية وتخفيف العبء عن المدن من ناحية التضخم السكاني، وتوعية سكان شمال وشرق سوريا بأهمية القرى وعدم الهجرة من القرى للمدن".

وتابعت قائلة "يجب تقديم الخدمات التي تقدم للمدن للقرى أيضاً، وبهذا سيتم تخفيف الهجرة من القرى إلى المدن وبالتالي يتم التخفيف من التضخم السكاني وكذلك تقليل التلوث البيئي".

(ك)

ANHA