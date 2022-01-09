جاء بيان مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة في منبج على خلفية استهداف الاحتلال التركي ومرتزقته ظهر يوم أمس السبت، مركز مدينة كوباني وريفها الشرقي، مما أدى إلى استشهاد مواطن من قرية خانى وإصابة 12 آخرين، بينهم نساء وأطفال.

قرأت الإدارية في المكتب، نور قبرطاي، البيان بحضور أعضاء وعضوات المكتب، وذلك في الحديقة العامة وسط المدينة.

قال البيان: "تتعرض شمال وشرق سوريا الآمنة والمأهولة بالسكان للقصف المستمر من قبل دولة الاحتلال التركي بالطائرات المسيّرة، والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى".

وأشار البيان إلى أن دولة الاحتلال التركي قصفت شمال وشرق سوريا واستهدفت المواطنين في كوباني، فاستشهد مواطن جراء القصف وأصيب 12 مواطناً، بينهم الطفل عبدو مصطفى حنيفي ذي 4سنوات الذي بترت ساقه، وفي منبج استهدف الاحتلال التركي عدة قرى في الريف الشمالي الغربي استشهد جراءها العديد من الأطفال أيضاً.

البيان ناشد الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والأطفال إدانة هذه الهجمات الوحشية وتوثيقها تمهيداً لمحاكمة مرتكبيها.

وطالب الدول "الضامنة" لاتفاقية وقف إطلاق النار بالقيام بدورها وواجبها الإنساني والأخلاقي والتدخل الفوري لوقف هذه الهجمات والجرائم التي ترتكب بحق الأطفال والمواطنين.

كوباني

في الصدد ذاته، أدلى مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة بمقاطعة كوباني بإقليم الفرات، ببيان، قرئ من قبل الرئيسة المشتركة للمكتب مزكين شيخ نبي، من أمام مركز مكتب حماية الطفل في مدينة كوباني بحضور أعضاء وعضوات المكتب.

ندد البيان بالقصف التركي على مدينة كوباني وريفها والذي أسفر عن استشهاد مواطن وجرح 12آخرين، بينهم أطفال ونساء.

مشيراً إلى أن الطفل عبدو مصطفى حنيفي الذي يبلغ من العمر 4 سنوات فقد إحدى ساقيه جراء القصف المدفعي التركي لمنزلهم، وقالت: "هذا العمل مجرد من الأخلاق والإنسانية".

وناشد البيان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بحقوق الأطفال بالتدخل "لوقف هذه الانتهاكات التركية بحق المدنيين بشكل شبه يومي في شمال وشرق سوريا"، لافتاً إلى أن الصمت الدولي يعتبر شريكاً لتركيا في استهداف الأبرياء في المنطقة.

ويذكر أن الاحتلال التركي شن قصفاً عنيفاً، ظهر يوم أمس السبت، على أربع مواقع مختلفة في مركز مدينة كوباني، إلى جانب استهداف عدة قرى شرق المدينة وهي تل حاجب، قره موغ وكوران وخاني وكولتبه وسرزوري، مما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة 12 آخرين، بينهم نساء وأطفال، وحالات بعضهم حرجة.

(كروب/د)

ANHA