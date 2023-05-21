فيما تواصل قوات حكومة دمشق حصارها على الشهباء، وتصعيد عسكري تركي على مناطق الشهباء، يؤكد المهجّرون من عفرين والقاطنون في مخيمات الشهباء على المقاومة والصمود حتى العودة إلى عفرين، خلال رصد وكالتنا واقع المهجرين.

المهجّرة حميدة شيخ، قالت: "نقاوم بروح نساء عفرين، ونتصدى لكل مخطط وعقلية بوحدتنا نحن مهجّرو عفرين. لن يستطيع الحصار والهجمات هزيمة مقاومتنا، فقد أخذنا كل شيء بعين الاعتبار؛ لأن لدينا هدف وهو العودة إلى عفرين، ولن يهدأ لنا بال أو تُضمد جراحنا حتى نعود إلى عفرين".

وأوضح المهجّر محمد إبراهيم أن صمود أهالي عفرين ومقاومتهم في المخيمات على الرغم من الحصار هو فقط للعودة إلى ديارهم، وقال: "نعاني من صعوبات على الصعيد المعيشي كما نعاني من نقصٍ في الأدوية، لكننا سنصعّد نضالنا ومقاومتنا هنا في سبيل العودة إلى عفرين".

أما المُهجّرة فيدان خليل، فأكدت على صمود ومقاومة مهجّري عفرين في المخيمات من أجل العودة إلى أرضهم وديارهم، وقالت: "ليفعل النظام ما يريد، لن يستطيع هذا الحصار كسر إرادتنا. سنتجاوز كل العقبات التي تعترض مقاومتنا وسنقاوم حر الصيف وبرد الشتاء القارس أيضاً في سبيل العودة إلى عفرين".

(ز ش/ر)

ANHA