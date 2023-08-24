هجرت فاطمة رشيد التي تنحدر من قرية زعرة التابعة لناحية بلبلة، إلى الشهباء مع احتلال عفرين عام 2018، لتقطن منذ ذلك الوقت في مخيّم برخدان.

يستولي مرتزقة دولة الاحتلال التركي والمستوطنون على كافة ممتلكات فاطمة منذ تهجيرها، حيث يقطن في منزلها مستوطنون من الغوطة.

لا يسمح المرتزقة لأقرباء فاطمة المتبقين في عفرين بالتصرّف بأملاكها، ويتلقى كل من يقترب من أملاكها تهديدات بالقتل.

تُحتل قرية فاطمة زعرة من قبل مرتزقة "الحمزات" و "السلطان مراد" التابعان لدولة الاحتلال التركي والمعروفان بنهبهما وتدميرهما المستمرّ في عفرين المحتلة مثلهما مثل سائر المجموعات المرتزقة.

وقالت فاطمة لوكالتنا: "أتوقّع أن أجد عفرين مدينةً مخيفة عندما أعود إليها، لكن يكفي أن أعود إليها وسأرضى بالعيش في خيمة صغيرة ريثما نعيد بناءها، يكفي أن نعود إليها، وليعلم الأعداء جيداً أنّنا لن نترك عفرين لهم".

(ر)

ANHA