خرج أهالي السويداء إلى ساحة السير "الكرامة" وسط المدينة؛ للمشاركة في التظاهرة، التي تجددت لليوم السادس عشر على التوالي، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويواصل المحتجون التأكيد على مطالبهم بحل سياسي شامل للبلاد وفق القرار 2254 ورحيل الأسد، إلى جانب إطلاق سراح المعتقلين، وتحسين الظروف المعيشية، وذلك عبر اليافطات التي رفعوها خلال احتجاجات.

وأظهر فيديو مصور نشره موقع السويداء 24، تحطيم محتجين من ساحة الكرامة وسط السويداء، تمثال حافظ الأسد، كما أظهرت مقاطع مصورة أخرى إزالة صورة لحافظ الأسد من مبنى حكومي عمره عشرات السنين، وذلك على وقع هتافات المحتجين وزغاريد النساء.

كما شهدت مدينة شهبا شمال السويداء تظاهرة جابت شوارع المدينة صباح اليوم، قبل انتقال المتظاهرين إلى ساحة الكرامة في مدينة السويداء.

ورفع المحتجون يافطات كتب عليها "إن الشعب السوري وحده من سيقرر مستقبل سوريا"، وأخرى كتب عليها "2254 السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة لكل السوريين والسوريات وضمان السلام والاستقرار في سوريا"، فيما كتب على يافطة أخرى عبارة "لمّ الشمل في ساحة الكرامة وليس في غابات أوروبا".

(د ع)