وجاء حديث الأهالي في لقاءات أجرتها وكالتنا، لرصد رأي الشارع الكردي حول سياسات المجلس الوطني الكردي تجاه المنطقة، وذلك على خلفية محاولته افتعال الفوضى في مناطق شمال وشرق سوريا.

وفي وقت تعيش فيه المنطقة تحت حصار مطبق من جميع الجهات، ومع العقوبات الدولية على سوريا والتي لم تستثنِ أيّة منطقة، وفي وقت تعيش فيه المناطق المحتلة وفي مقدمتها عفرين وسريه كانيه/رأس العين أوضاعاً مزرية ومأساوية بالنسبة للسكان، دون أن يتطرق إلى كل ذلك، يخرج المجلس الوطني محاولاً ضرب التلاحم الشعبي حول الإدارة الذاتية، في خطوة قال عنها كثيرون إنها تخدم أعداء شعوب المنطقة أكثر من كونها خطوة نحو الإصلاح.

'مجموعة عملاء!'

يقول المواطن بوزان كولك إن "المجلس الوطني الكردي عميل لدولة الاحتلال التركي ويحاول خلق الفتنة والمشكلات في مناطق شمال وشرق سوريا عبر تشجيع الشعب على التظاهر بذريعة ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية، والهدف هو إضعاف الإرادة وتوجيه الشعب للهجرة".

وأكد بوزان أن "المجلس الوطني الكردي لا يستطيع خلق الفتنة لأن شباب مناطق شمال وشرق سوريا وأبناءها يسيرون على نهج القائد عبد الله أوجلان وفلسفته، وأن الأعمال التي يقوم بها المجلس تخدم مصالح دولة الاحتلال التركي".

وطالب كولك الشعب الكردي أن يكونوا يداً واحدة وصفاً واحداً ضد الأعداء الذين يتربصون بالشعب الكردي ويسعون لضرب القضية الكردية.

'الوطني الكردي يشجع على الفتنة'

أما المواطن علاء الدين أحمد، فيقول إن "المجلس الوطني الكردي ينتهج سياسة دولة الاحتلال التركي من أجل تحقيق مصالحه لأنهما وجهان لعملة واحدة".

وتساءل علاء الدين "لماذا المجلس الوطني الكردي صامت حيال الجرائم التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي باستخدام الأسلحة المحرّمة دولياً ضد الكرد في عفرين وسري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض ومناطق الدفاع المشروع دون أن يدلي بأي بيان إدانة حيال الهجمات والانتهاكات التي يتعرض لها الكرد في مناطق شمال وشرق سوريا".

وأكد في ختام حديثه "سندافع عن أراضينا وكرامتنا حتى الرمق الأخير لأننا نملك الإرادة القوية".

وفي السياق، قال بوزان محمد إن "المجلس الوطني الكردي يخلق الفتنة من أجل التحريض"، مؤكداً أن "تاريخ المجلس الوطني معروف بالفتنة والخيانة والتخريب وهذا يدل على عدم إدراكه لمصالح الكرد وقضيتهم لذلك يقف ضدهم".

وأنهى محمد حديثه بمطالبة كل الأطراف الكردية بالتكاتف والوقوف صفاً واحداً ضد الأعداء".

(ج)

ANHA