أدلت اليوم، لجنة الشبيبة في مجلس عوائل الشهداء في ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو، ببيان إلى الرأي العام، بصدد ما تتعرض له شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع من هجمات وتهديدات من قبل الاحتلال التركي.

قرئ البيان أمام مركز عوائل الشهداء الواقع شمال جل آغا، من قبل الإداري في لجنة الشبيبة في مجلس عوائل الشهداء في جل آغا، حسام نوفل، شجب فيه تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا بالتزامن مع هجماتها المستمرة على مناطق الدفاع المشروع (زاب ومتينا وآفاشين(. كما أدان مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني في الهجمات على المنطقة.

الشبيبة قوة الثورة من أجل تحقيق النصر

وأكد البيان أن الشباب هم عماد الثورة وقوته المحركة نحو النصر، وعاهدوا بالسير على خطا الشهداء وتصعيد النضال "لمنع التدخلات التركية على جغرافية كردستان وعموم المنطقة".

الديمقراطي الكردستاني شريك في إراقة الدماء

وأشار البيان إلى أن الاحتلال التركي حوّل كردستان إلى ساحة حرب بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتابع "من المعروف أن الاحتلال التركي يحاول دوماً خلق المزيد من الفوضى وضرب الشعوب ببعضها البعض؛ دعماً لإرهابه وتوسعه الاحتلالي، وحوّل المنطقة إلى ساحة حرب لعملياتها العسكرية بدعم وغطاء من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي أصبح شريكاً لأردوغان في إراقة دماء شعبنا".

ولفت البيان "على الرغم من استخدام الاحتلال التركي للأسلحة المحرمة دولياً وتقديم الحزب الديمقراطي كافة الدعم الاستخباراتي واللوجستي له ضد قوات الكريلا، إلا أنه فشل فشلاً ذريع أمام مقاومة الكريلا في مناطق الدفاع المشروع".

وطالب البيان الشبيبة وعوائل الشهداء "بفضح تآمر الحزب الديمقراطي أمام الرأي العام الكردي، لأنه شارك وتعاون مع الاحتلال التركي في احتلال أراضي كردستان وإبادة الشعب الكردي من أجل مصالحه الشخصية".

على الشبيبة إيقاف آلة الحرب التركية

وتطرق البيان إلى متطلبات المرحلة لمواجهة هجمات الإبادة "هذه المرحلة تتطلب من فئة الشباب القيام بواجبها التاريخي والوقوف ضد آلة الحرب التركية، والمضي نحو طريق الحرية التي استلهموها من فكر وفلسفة القائد أوجلان". كما طالب الشبيبة الديمقراطية في العالم بمساندة شعوب المنطقة؛ لردع سياسة الإبادة التي تنتهجها الدولة التركية.

(ر ر/آ)

ANHA