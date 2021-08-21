وبمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم والذي يقع في تاريخ 21 آب، أدلت هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في مقاطعة عفرين وعدد من مهجري عفرين ببيان إلى الرأي العام، استنكر مجازر مرتزقة جيش الاحتلال التركي وداعش بحق شعوب روج آفا وشنكال.

وأدلي البيان في مخيم سردم بمقاطعة الشهباء بحضور العشرات من الأهالي الذين رفعوا صور شهداء مجزرة تل رفعت، المحمودية، شنكال وغيرها.

وقرئ البيان باللغة الكردية من قبل عضوة لجنة التعليم المجتمع الديمقراطي أفراح علي، وباللغة العربية من قبل عضو هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل عكيد خليل.

وجاء في مستهل نص البيان: "يعتبر الإرهاب من الآفات الخطيرة جداً والتي تهدد أمن المجتمعات وحياة الأشخاص ولديه مظاهر وأشكال كثيرة إلا أن جميعها تجتمع على مبدأ العنف وإلحاق الأذى".

مجزرة شنكال

وأضاف "يوجد في العالم آلاف التجمعات الإرهابية والتي تكون سبباً في فقدان أناس أبرياء لحياتهم دون سبب واضح ولكن فقط لأنهم ضحية فكر متطرف ومتشدد ولعل أبرز تلك الجماعات تنظيم القاعدة التي لها فروع في كافة دول العالم وتتخذ أسماء مختلفة في كل دولة ففي العراق شاهد العالم أجمع الهجمة والمجزرة الشرسة التي قامت بها داعش في شنكال بتاريخ 3 آب عام 2014 والتي راح ضحيتها أكثر من 3 آلاف شخص وسبي أكثر من 7000 فتاة وامرأة".

كوباني

ومضى البيان قائلاً: "إلى جانب مجزرة كوباني والتي حدثت بعد تحرير كوباني من داعش بفترة قصيرة وبالتحديد بتاريخ 25 حزيران عام 2015 عندما تنكرت بلباس وحدات حماية الشعب وقتلت ما يقارب 300 شخص إعداماً بالرصاص أو بالذبح ولم تفرق بين رجل وامرأة أو شيخ أو طفل".

مجزرة المحمودية – جلبل – كوباله

وتابع بالقول "إلى جانب المجازر التي ارتكبتها الفصائل المدعومة من تركيا والتي تسمى بالجيش السوري الحر في عفرين عند اقتحامها بمؤازرة الجيش التركي مثل مجزرة المحمودية – جلبل – كوباله والكثير من المجازر التي تدل على دموية تلك الفصائل والتشابه الكثير بين داعش وفصائل الجيش الحر وإنهما وجهان لعملة واحدة".

وزاد "إلى جانب الكثير من المجازر التي حصلت في المدن والمحافظات السورية منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011 وإلى يومنا هذا التي لا تعد ولا تحصى".

يجب وضع حد للإرهاب

واختتم البيان "نحن باسم هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل وأهالي عفرين المهجرين قسراً من ديارهم وبهذا اليوم الذي يصادف اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم نرفع صوتنا عالياً وننادي كافة المنظمات والجمعيات الإنسانية العالمية وفي مقدمتها حقوق الإنسان والدول التي تملك الحل بضرورة إيقاف إراقة الدماء ووضع حد للإرهاب وفتح باب السلام للعيش بكرامة والتمتع بحقوق الإنسان التي أقرتها تلك المنظمات".

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تستنكر ممارسات المرتزقة بحق مهجري عفرين وأهالي مقاطعة الشهباء.

(كروب/ س ر)

ANHA