وشهدت بلدة هجين التابعة لريف دير الزور الشرقي، في الأسبوع الماضي، جريمة عنف وتعذيب وحشي ضد امرأة وطفلها على يد زوجها المدعو عبدالله عواد الشهاب، الذي قبضت عليه قوى الأمن الداخلي وأحالته إلى التحقيق.

وعذب الشهاب الطفل يوسف الذي يبلغ من العمر 3 سنوات تعذيباً مروعاً ، من ضرب مبرح وقلع الأظافر بالأدوات الحادة مع تعنيف وإهانة والدته ومنعها من الاقتراب منه أو السماح لها بالدفاع عنه.

أجرت وكالتنا، لقاءً مع والدة الطفل، فاطمة الدخيل، التي أوضحت أن الشهاب وقبل طلبها للزواج تكفل برعاية طفلها من زوجها السابق الذي كان يبلغ آنذاك سنتين اثنتين كابنٍ من صلبه.

تكبيل بالسلاسل واستخدام مطرقة حديدية للضرب

وتابعت "فيما بعد علمت أنه يتعاطى المخدرات والحبوب وأنه عصبي طوال الوقت، يبدأ بالصراخ والشتم والضرب بشكل فجائي، ويجبرني على عدم الاهتمام بطفلي ويقول أنا اشتريت هذا الطفل بمالي وأنتِ سوف أطلقك".

وأكدت فاطمة الدخيل أنها صبرت لعدة مرات لعل الزوج يعدل عن سلوكياته، لكنه كان يزداد وحشية ضدها وطفلها يوماً بعد يوم، الأمر الذي دفعها إلى الهروب من المنزل، وهي في حالة يرثى لها بعد عذاب وضرب تلقته هي ويوسف.

ومضت في حديثه بالقول: "كان يقوم بتكبيل قدمي بالسلاسل ويضرب طفلي أمام عيني، ويقوم بشد أعضاء الطفل التناسلية بخيط رفيع ويقلع أظافره ويضربه بمطرقة حديدية، بالإضافة لحرق جسده وشد شعره إلى حد النتف وحشو فمه بقماش لعدم سماع صراخه".

داعشي

وعن سبب وحشيته وقسوته تلك قالت فاطمة الدخيل إنه "كان عنصراً من مرتزقة داعش، ولا يستطيع إكمال يومه بدون رؤية الدماء، نظراً للجرائم التي كان يرتكبها سابقاً".

مضيفة "كان أنين طفلي وعيناه اللتان لم تجفا يوماً من الدمع تحدثني عن إجرامه أثناء جلساته هو وأصحابه متعاطي حبوب في المنزل".

إجبارها على التعاطي

ولفتت فاطمة الدخيل في ختام حديثها أنه كان يعطيها حبوباً مخدرة يدّعي أنها لآلام الظهر ويجبرها على تناولها، وكان يستغل هذه الفترة لتعذيب طفلها، وقالت: "كان هذه الحبوب تخدرني، وفي الآونة الأخيرة لاحظت تأثيرها، فبدأت برميها وإخباره أنني أتناولها".

(ف ع/س ر)

ANHA