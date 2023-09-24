أدلى اليوم، مجلس ناحية كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو، ببيان إلى الرأي العام، استنكر فيه خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني للقضية الكردية.

البيان قرئ من قبل عضو مجلس ناحية كركي لكي عبد الرزاق السالم الذي أشار: "ظهرت في الآونة الاخيرة الخيانة المتمثلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث تواطأ مع النظام الإيراني لتصفية الحزب الديمقراطي في إيران، وفي سبعينيات القرن الماضي وتواطأ مع الاستخبارات التركية (الميت) لتصفية الحركة الكردية في كردستان تركيا بقتل كل من الدكتور شفان وسعيد آلجي، وكذلك في جنوب كردستان قام بمحاربة الاتحاد الوطني الكردستاني في حرب دامت سنوات، وكذلك تصفية كافة الشرفاء الوطنيين الشيوعيين الكرد في جنوب كردستان".

وأكد البيان: "أن كل ما ذكر يؤكد مدى ارتباط الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة البرزانيين مع الاستخبارات السافاك الايرانية والميت التركية والبعث العراقية والموساد الإسرائيلية، وكل ذلك بهدف الاستفراد بحكم ملكي على كردستان ورفض كل الأحزاب والقوى والحركات التحررية الكردية، والشخصيات الوطنية التي تخدم شعب المنطقة من خلال محاولة تصفيتها".

وأوضح البيان: "لا تزال هذه المحاولات مستمرة إلى يومنا هذا متمثلة بقصف مطار عربت في السليمانية والقصف المستمر على مناطق شنكال وإشعال فتيل حرب أهلية واقتتال الكرد في شمال وشرق سوريا، لكن الإدارة الذاتية المتقدمة على كافة الصعد السياسية والعسكرية والتنظيمية ستفشل تلك المخططات".

دعا البيان: "كافة القوى والحركات والأحزاب الكردية الوطنية وكافة الشرفاء الوطنيين إلى الحذر من الألاعيب والمخططات القذرة التي لا تخدم إلا أعداء الكرد وأعداء شعب المنطقة، وأن يكونوا يداً واحدة وسداً منيعاً ضد ما يروّجون له".

(ح ر/أ ب)

ANHA