ونفذت قوات حكومة دمشق، بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس وفجر اليوم، قصفًا صاروخيًّا مكثفًا على مناطق في الفطيرة والبارة وسفوهن وكنصفرة وفليفل وبينين ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.

كما شهد محور العمقية في سهل الغاب شمال غرب حماة، استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، بين قوات حكومة دمشق من جهة ومرتزقة تركيا من جهة أخرى، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد بإصابة مواطن في قرية ناعور جورين بجروح نتيجة سقوط قذائف صاروخية مصدرها مرتزقة ما يسمى "غرفة عمليات الفتح المبين" المتمركزة في منطقة سهل الغاب شمال غرب حماة.

وعلى صعيدٍ متصل، جددت قوات حكومة دمشق قصفها على مناطق في جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي، تزامنًا مع استهداف مرتزقة تركيا لتجمعاتها في المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

(د ع)