أطلق المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، والمجلس العام لشبيبة الحزب حملة تشجير تحت شعار "جمالنا من جمال مدينتنا"، بالتعاون مع بلدية الشعب في مدينة قامشلو على مستوى إقليم الجزيرة، بهدف إضفاء جمالية على مدن إقليم الجزيرة، وتحسين الطبيعة لزيادة نسبة الأوكسجين، وتنقية الهواء.

وشارك في الحملة أعضاء المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، أعضاء مجلس العام للشبيبة الحزب، إدارة محليات الحزب، وتنظيم المرأة في الحزب.

عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي عبد الكريم ساروخان أوضح أن الحملة أُطلقت بالتعاون والتنسيق مع بلديات الشعب، وبيّن أن الحملة مستمرة إلى حين انتهاء موسم زراعة الأشجار.

(ب ح- لـ م/ أ ب)

ANHA