نفذت ليلى والي حسين “فيان جاف” أو "فيان صوران" ، والتي التحقت بصفوف حركة حرية كردستان (PKK) عام 1997، عملية فدائية ليلة الأول من شباط عام 2006 في حفتانين، رداً على المؤامرة الدولية ضد قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان، ومحاولات التصفية الداخلية ضمن حزب العمال الكردستاني.

بعد استشهادها حملت المئات من المقاتلات اسمها وأطلق العديد من الأهالي اسمها على بناتهم بسبب ما كانت تتمتع به المناضلة من الخصال الوطنية والأخلاقية.

وبالتزامن مع الذكرى الخامسة عشرة لاستشهاد المناضلة فيان صوران تحدثت مرة زورو، من قرية توبز التابعة لناحية عامودا والبالغة من العمر 60 عاماً، عن تفاصيل لقائها بالشهيدة فيان صوران عام 2005 ، عندما زارت مرة زورو جبال كردستان، وكانت حينها في العقد الرابع من عمرها.

زارت "مرة" جبال قنديل للمشاركة في مؤتمر الشعب الذي استمر 17 يوماً، ولم تكن تعلم بأن الشهيدة فيان كانت قيادية نظراً لعدم رؤيتها إلا في المؤتمر، فتحدثت مرة عن صفاتها ونضالها لتحقيق الحرية لقائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان وحلمها بتحرير كردستان.

حضورها اللافت يجذب الانتباه

كانت المناضلة فيان صوران ضمن قيادات الحزب وعضوة في لجنة إعادة البناء في حزب العمال الكردستاني، إضافة إلى أنها كانت قيادية في وحدات المرأة الحرة – ستار (YJA -Star).

مرة زورو تحدثت عنها قائلة:" من أكثر الأشياء التي لفتت انتباهي في الشهيدة فيان صوران خلال المؤتمر حضورها اللافت إذ كانت تناقش المواضيع بكل جسارة وقوة دون أي ارتباك أو تردد، وكانت تتحلى بالإرادة القوية وتعتبر نفسها مسؤولة تجاه انضمام الفئة الشابة للحزب نظراً لصغر سنها، وكانت تطلعهم على حقيقة فلسفة القائد عبدالله أوجلان".

ونوهت مرة بأن المناضلة فيان كانت تتميز بتواضعها وابتسامتها الدائمة، وخلال المؤتمر كانت تولي أهمية كبيرة لدور المرأة في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاجتماعية.

كانت مصدر ثقة وأمل لكل المحيطين بها

كما بينت مرة بأن من الأشياء التي لفتت انتباهها أيضاً في الشهيدة فيان حضورها الجريء ومواقفها الصارمة على الرغم من صغر سنها، حيث كانت في العشرينيات، وشكل ذلك حافزاً لدى مرة وجرأة لكي تقوم وتناقش مواضيع تخص روج آفا. وقالت:" كما كانت مصدراً أستمد منه الثقة بالنفس ومنحت الأمل لي ولكل المحيطين بي. دورها الكبير في التدريب وشخصيتها الهادئة وثقتها بنفسها وعدم تقبلها للحياة العادية وتواضعها؛ كل تلك الصفات جعلتني أعشق الشهيدة فيان واتخذها قدوة لي، فقد كانت تتمتع بجميع خصال المناضل الثوري".

شخصية قيادية بكل معنى الكلمة

وأوضحت مرة بأن الشهيدة فيان كشخصية قيادية كانت تولي الأهمية للمهام التاريخية والتي تقع على عاتق كل ثوري مناضل، إذ كانت تدرك بأن تأدية المهام من أهم مبادئ العمل الثوري، وكانت تدافع ببسالة عن جوهرها الشبابي ووجودها كامرأة فكانت شخصية قيادية بكل معنى الكلمة.

وتابعت بالقول :" فيان صوران رمز للحرية لكل النساء وموضع فخر واعتزاز، فالروح الوطنية التي كانت تمتلكها جعلت منها رائدة في شجاعتها وروحها الفدائية ورمزاً للمقاتلة الشجاعة التي يحتذى بها وكل ذلك من خلال وعيها الذي اقتبسته من نهج وفلسفة القائد أوجلان".

لم تتخلَّ مرة عن إصرارها على إكمال مسيرة المناضلة فيان

أوضحت مرة بأنه على الرغم من تلقيها التدريب مرتين فقط إلا أنها جعلت من شخصية المناضلة فيان مثالاً لها استمدت منه القوة والإرادة على مدى 16 عاماً مما جعلها تتحلى بالجرأة ودفعها للنضال ضد الذهنية السلطوية للنظام البعثي في سوريا وعملت في المجال الاجتماعي "كجبهوية" وتم اعتقالها عدة مرات من قبل النظام البعثي ولكنها لم تتخلَّ عن إصرارها على إكمال مسيرة الشهيدة فيان صوران في السعي لتحرير القائد عبد الله أوجلان.

وفي ختام حديثها قالت مرة زورو:" إن الروح الفدائية التي استمدتها فيان صوران من حبها للقائد دفعتها لتجعل من نفسها شعلة في وجه المحتلين، هي بطولة تاريخية لا تتكرر أبداً، فمن خلال تضحيتها بنفسها أكدت أنه لا يمكن العيش مع نظام العزلة والتعذيب المفروض في إيمرالي، لأن العيش في ظل مثل ذلك النظام مؤلم للشعب الكردي ، لذلك يجب خوض نضال عميق على كافة المستويات من أجل تحطيم نظام العزلة والتعذيب في إيمرالي".

(م م)

ANHA